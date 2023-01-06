СМИ: В Ростове-на-Дону задержали трех парней — их подозревают в подготовке поджога военкомата

По предварительным данным, за намерение поджечь военкомат задержан 21-летний молодой человек и два подростка 17 лет

В Ростове-на-Дону по подозрению в подготовке поджога военкомата задержали троих человек, сообщил 6 января портал 161.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее о задержании написал телеграм-канал Baza.

Против парней полиция возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Подозреваемых арестовали сотрудники ФСБ в ночь на 3 января.

Задержанные — 21-летний Ахмед, 17-летние Илья и Иван. По данным силовиков, молодые люди хотели поджечь военкомат при помощи коктейлей Молотова, но у них не вышло «по независящим от них причинам». У задержанных дома уже прошли обыски.

Ранее Юга.ру писали, что против жителя Ростовской области возбудили два уголовных дела за поджог районной администрации. В ночь на 6 октября прошлого года в Горячем Ключе подожгли военкомат. А 26 сентября житель Волгоградской области поджёг военкомат и собственный автомобиль.

Также в ноябре прошлого года жителя Краснодара обвинили в терроризме. Он пытался поджечь военкомат, испугавшись мобилизации.