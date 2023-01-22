20 января стало известно, что в Ростовской области медколледж отчислил пять студенток за отказ снять хиджабы

Их адвокат Магомед Нурбагомедов сообщил о случившемся сайту «Кавказский узел»*. Он уточнил, что две девушки родились и живут в Новочеркасске, остальные из Чечни и Дагестана.

Дагестанка Кизпери Магомедбекова, учившаяся на четвертом курсе медколледжа по направлению «Сестринское дело», подтвердила историю с отчислением редактору Юга.ру.

Адвокат сказал, что студентки учились хорошо, а их одежда не мешала другим учащимся. По его словам, мусульманки не подчеркивали свою религиозность — не молились и привлекали кого-либо в свою веру.