В Новочеркасске медицинский колледж отчислил пять студенток за ношение хиджабов
20 января стало известно, что в Ростовской области медколледж отчислил пять студенток за отказ снять хиджабы
Их адвокат Магомед Нурбагомедов сообщил о случившемся сайту «Кавказский узел»*. Он уточнил, что две девушки родились и живут в Новочеркасске, остальные из Чечни и Дагестана.
Дагестанка Кизпери Магомедбекова, учившаяся на четвертом курсе медколледжа по направлению «Сестринское дело», подтвердила историю с отчислением редактору Юга.ру.
Адвокат сказал, что студентки учились хорошо, а их одежда не мешала другим учащимся. По его словам, мусульманки не подчеркивали свою религиозность — не молились и привлекали кого-либо в свою веру.
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Девушки отказались подписывать согласие на отчисление и намерены отстоять свои права учиться и носить одежду по своему выбору. Они написали жалобы и заявления депутатам областного парламента, прокурору и омбудсмену. Нурбагомедов добавил, что после этого чиновники должны провести дополнительную проверку.
«Ношение платка не обязательно должно рассматриваться как демонстрация религиозной атрибутики. В том же медколледже есть студентки, которые крестики носят, и их видно. Более того, в самом колледже есть иконы», — рассказал адвокат.
При этом правила внутреннего распорядка, опубликованные на сайте Новочеркасского медицинского колледжа, не допускают ношение религиозной одежды и религиозных атрибутов.
Администрация медколледжа отказалась комментировать отчисление мусульманок и запрет на религиозную атрибутику.
Как сообщали Юга.ру, в 2017 году глава Чечни Рамзан Кадыров назвал предложение запретить носить хиджабы на публике «убийственным для российского общества».
* «Кавказский узел» учрежден ООО «МЕМО», признанным иноагентом в РФ.