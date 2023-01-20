На трассе в Сочи столкнулись 10 автомобилей

На трассе в Сочи произошло массовое ДТП с участием 10 автомобилей

В одном из телеграм-каналов появилось видео, снятое с квадрокоптера. На нём видно, что две из повреждённых машин принадлежат компании каршеринга.

В телеграм-каналах пишут, что один человек погиб, ещё три госпитализированы. Однако официальной информации о произошедшем пока нет. Причину массового ДТП устанавливают.

В пресс-службе Упрдор Черноморье сообщили, что движение транспорта на участке дороги А-147 Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия закрыто. Организован объезд.