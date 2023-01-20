На трассе в Сочи столкнулись 10 автомобилей

Краснодарский край

Распечатать

  • Скриншот публикации телеграм-канала «Любимый Сочи» © https://t.me/love_sochi/22970
    Скриншот публикации телеграм-канала «Любимый Сочи» © https://t.me/love_sochi/22970

На трассе в Сочи произошло массовое ДТП с участием 10 автомобилей

В одном из телеграм-каналов появилось видео, снятое с квадрокоптера. На нём видно, что две из повреждённых машин принадлежат компании каршеринга. 

В телеграм-каналах пишут, что один человек погиб, ещё три госпитализированы. Однако официальной информации о произошедшем пока нет. Причину массового ДТП устанавливают. 

В пресс-службе Упрдор Черноморье сообщили, что движение транспорта на участке дороги А-147 Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия закрыто. Организован объезд. 

Как ранее писали Юга.ру, на трассе М-4 «Дон» произошло ДТП с шестью автомобилями. Один человек погиб. В тоже время Краснодар недавно попал в ТОП городов с самыми вежливыми водителями.

Дороги ДТП Сочи

Новости

На трассе в Сочи столкнулись 10 автомобилей
Госдума готова приостановить ОСАГО. В Краснодаре юристы и страховые агенты сомневаются в инициативе
В Краснодаре полиция проведет проверку по факту массовой гибели собак
В Ростовской области депутата наказали за призывы не отправлять деньги в Фонд помощи мобилизованным
ИТ-специалисты смогут самостоятельно подать заявку на отсрочку перед весенним призывом
Сочинскую многоэтажку, где выгорела мансарда, мэрия требовала снести 12 лет назад

Лента новостей

Реклама на сайте