Краснодар попал в ТОП городов с самыми вежливыми водителями

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Краснодар занял третью строчку в рейтинге по результатам опроса

Об этом пишет сервис SuperJob, который провёл опрос 13 тыс. человек из городов-миллионников. Пешеходам и автомобилистам предложили оценить уровень вежливости на дорогах в их населённых пунктах.

По мнению пешеходов, самые вежливые водители находятся в Москве. Средняя оценка их поведения на дорогах составляет 3,5 балла по 5-балльной шкале. На втором месте Санкт-Петербург — 3,4 балла, на третьем Краснодар — 3,3 балла. Ниже всего культура поведения в Казани и Новосибирске, эти города получили всего по 2,7 балла из 5.

Опрос автомобилистов показал несколько иные результаты. Те, кто сам бывает за рулём, считают, что самые вежливые водители живут в Красноярске —3,7 балла. На втором месте Екатеринбург — 3,6 балла. Самара занимают третью позицию — 3,4 балла.

Анализ комментариев показал, что пешеходы зачастую оценивают соблюдение скоростного режима и правил парковки, готовность пропускать их на «зебре» и переходах, аккуратность вождения во время дождей и слякоти. Автомобилистов раздражают рискованные перестроения, любители громкой музыки, не слышащие сигналов других участников дорожного движения, а также те, кто не пользуются поворотниками.

Как писали Юга.ру, в один день в Краснодаре произошли сразу два ДТП. Двое детей пострадали и умерла женщина.

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