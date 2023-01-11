На трассе М-4 «Дон» произошло ДТП с шестью автомобилями. Есть погибший

Ростовская область

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  • © Фото из телеграм-канала Госавтоинспекции Ростовской области, t.me/ugibddro
    © Фото из телеграм-канала Госавтоинспекции Ростовской области, t.me/ugibddro

Автомобили столкнулись вечером 10 января в Ростовской области

По данным Госавтоинспекции Ростовской области, ДТП произошло на 1056 км дороги около 17:50 недалеко от Аксая. Предварительно, причиной аварии стал выезд грузовика на встречную полосу. 

В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля Hyundai. На трассе перекрывали движение по обеим полосам. Позже для автомобилей открыли одну полосу в направлении с юга на Москву.

Как писали Юга.ру, лобовое ДТП произошло 4 января в Крымском районе. Пострадали четыре человека, в том числе  дети.

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На трассе М-4 «Дон» произошло ДТП с шестью автомобилями. Есть погибший
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