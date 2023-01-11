На трассе М-4 «Дон» произошло ДТП с шестью автомобилями. Есть погибший

По данным Госавтоинспекции Ростовской области, ДТП произошло на 1056 км дороги около 17:50 недалеко от Аксая. Предварительно, причиной аварии стал выезд грузовика на встречную полосу.

В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля Hyundai. На трассе перекрывали движение по обеим полосам. Позже для автомобилей открыли одну полосу в направлении с юга на Москву.