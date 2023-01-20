17 января «Парламентская газета» рассказала, что Госдума РФ обсудит приостановку обязательного автострахования. Страховщик и автоэксперт подтвердили Юга.ру проблемы с ремонтом машин, но усомнились, что остановка ОСАГО — хорошее решение

Издание Федерального собрания РФ исходит из того, что «дефицит автозапчастей и пока еще до конца не решенные вопросы с поставками комплектующих привели к тому, что страховые компании почти прекратили ремонтировать автомобили по ОСАГО». Поэтому глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов предложил «временно отказаться от страховых поборов до того момента, когда компании снова смогут выполнять обязательства». Председатель думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков сказал, что Госдума РФ готова передать претензии общественников в Центробанк и Российский союз автостраховщиков, чтобы найти решение вместе. Центробанк сообщил, что в 2022 году доля компенсаций страховщиков ремонтом машин упала до 5%. Ранее Российский союз автостраховщиков предложил увеличить сроки ремонта по ОСАГО с 30 до 60 дней и разрешить использовать подержанные запчасти. Кабанов пояснил, что от этой идеи отказались из соображений безопасности и возможного роста воровства машин на запчасти.

«Если страховые компании не могут выполнять свои обязательства, то и граждане не должны выполнять свои», — сказал глава НАК. Автоэксперт Константин Кароткиян подтвердил Юга.ру множество проблем у страховых: «Инициатива понятная, так как рынок запчастей и правда просел сильно — либо их нет, либо безумно дорого». «С другой стороны, в обществе давно есть запрос на всем понятное страхование гражданской ответственности. Люди устали от расчетов по ценам на январь прошлого года, от ремонтов в непонятных мастерских с непонятными запчастями и от очень сложных схем. Все должно быть быстро и открыто. ОСАГО надо не приостановить, а отпустить. Государству надо перестать регулировать эту отрасль. Понимаю, что ЦБ и прочие структуры потеряют огромные деньги. Но пусть страховые компании сами думают, по каким ценам считать, куда отправлять на ремонт, сколько и как быстро выплачивать, по каким документам и т.д. И если страховые не будут выполнять обязательства, тогда жестко их за это казнить. Но в этом случае человек сам будет решать, где ему страховаться», — сказал Кароткиян.

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По его наблюдениям, у юристов в сфере автострахования 20% всех дел — обращения по КАСКО, всё остальное — 80% — ОСАГО. Большинство вызваны тем, что страховщик не выполняет свои обязательства или выполняет их некачественно или не в полном объеме. «В то же время многие автомобилисты ездят без полисов ОСАГО. Большинство не могут их себе позволить, но есть и другие причины. Например, машина месяц работала как такси, потом лицензию аннулировали, я купил эту машину и два года не могу получить ОСАГО. Все компании отказываются меня страховать, потому что в их базах автомобиль до сих пор числится как такси. И мне либо отказывают, либо предлагают дикий тариф», — рассказал Кароткиян. Он считает, что если приостановить ОСАГО, не передав его от государства бизнесу, то люди столкнутся с массой проблем на дорогах — судебными исками между физлицами и рэкетом. Автоэксперт заключил, что закон, регулирующий ОСАГО перенял у западных стран все худшее и уже давно исправленное. «Поэтому я против приостановки ОСАГО — его нужно глобально реформировать».

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Редактор Юга.ру спросил об инициативе Госдумы приостановить ОСАГО у страхового агента, подбирающего и продающего полисы автомобилистам у одного из отделов ГИБДД в Краснодаре. Собеседник ответил анонимно: «Страховые компании занимаются не только ремонтом на СТО, но и могут предложить выплаты. Многие наши клиенты ремонтируют самостоятельно, поэтому предпочитают деньги. Поэтому эти непонятные впрыски в интернет писаны вилами по воде. ОСАГО существует уже 20 лет и страховые как-то справлялись с проблемами. Как это скажется на моей работе, только время покажет», — сказал страховой агент. Однако глава НАК Кабанов сказал, что денежные выплаты не спасают — на них «ничего не купишь. Они оценивают ущерб в ценах, которые были до февраля прошлого года». Это мнение «Известиям» подтвердило Аналитическое кредитное рейтинговое агентство: из-за роста цен на запчасти клиентам часто не хватает компенсации для полноценного ремонта. Позицию НАК поддержал и сенатор Совета Федерации Андрей Клишас: «В начале сессии мы с коллегами из профильных комитетов обязательно обсудим эту актуальную для наших людей проблему». Следующее заседание Совфеда назначено на 25 января.