Новый «двойной» полис ОСАГО начал действовать в России

Начиная с 8 марта текущего года, автомобилисты смогут оформлять новые полисы ОСАГО.

Их уже называют «двойными», так как на одном бланке можно теперь уместить информацию об обязательной «автогражданке» и КАСКО (с другой стороны бланка). То есть, теперь эти два документа, ОСАГО и КАСКО, можно не разделять. Это касается, как электронных, так и бумажных вариантов полисов. На жизни автомобилистов это не скажется, сообщает RT. Это лишь упростит работу по внутреннему документообороту страховых компаний.

Помимо того, что можно внести информацию о КАСКО в договор, этот документ должен полностью совпадать по датам, содержать риски повреждения или утраты транспортного средства, а франшиза в договоре не должна превышать 20% от общей страховой суммы.