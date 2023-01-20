На Таманском полуострове Краснодарского края появится новый курортный город

Его строительство анонсировала группа компаний «Самолёт» в декабре 2022 года. Однако тогда не раскрывала точного места реализации проекта. Теперь стало известно, что новый город-курорт, рассчитанный на 500 тыс. — 1 млн человек и занимающий площадь около 3 тыс. га, возведут на территории Таманского полуострова в Темрюкском районе.

Об этом РБК Краснодар рассказали в департаменте архитектуры и градостроительства Кубани, подтвердив локацию. На территории города будут расположены университет, IT-парк, гольф-поля, спортивный, бизнес- и медицинский кластеры, природные и археологические парки, курортные зоны с пляжами на побережьях Динского залива и Азовского моря, гостиницы 3-4 звезды по системе «всё включено», жилые дома и соцобъекты.

В марте 2019 года власти показали масштабный проект застройки в пригороде Краснодара — на 1,5 тыс. га земли к северу от посёлков Новознаменский и Знаменский. Там планировали построить дороги с развязками, соцобъекты и жилье на 200 тыс. человек. В ноябре 2021 года Юга.ру сняли район с дрона и не увидели ничего похожего на масштабное строительство.