В Краснодарском крае планируют построить курортный город на 500 тыс. жителей
19 декабря крупный застройщик объявил о планах построить курортный город на 3 тыс. гектар в Краснодарском крае
Застройщик намерен начать строительство в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил со ссылкой на слова гендиректора группы компаний «Самолет» Антона Елистратова.
«У нас есть большой проект, где мы консолидировали огромные участки земли — ближе к 3 тыс. га в настоящий момент, где мы планируем построить новый город-курорт в Краснодарском крае. Это в основном будет курортная недвижимость. В стройку мы перейдем скорее всего к 2024 году. Я думаю, следующий год мы будем заниматься созданием концепции и мастер-плана», — сказал Елистратов.
По его словам, город может быть рассчитан на 500 тыс. — 1 млн человек.
Как гиперконкуренция вредит рынку новостроек Краснодара:
Ни в выступлении Елистратова, ни на сайте или в соцсетях компании не уточняется, где именно она планирует построить город. Для сравнения: Анапа занимает около 6 тыс. га с населением 81 тыс. человек, Геленджик — 2,7 тыс. га с 80 тыс. человек, Сочи — 17,6 тыс. га с 466 тыс. человек.
Редактор Юга.ру не смог получить оперативные комментарии ни у пресс-службы администрации Краснодарского края, ни у застройщика.
В марте 2019 года власти показали масштабный проект застройки в пригороде Краснодара — на 1,5 тыс. га земли к северу от поселков Новознаменский и Знаменский. Там планировали построить дороги с развязками, соцобъекты и жилье на 200 тыс. человек. В ноябре 2021 года Юга.ру сняли район с дрона и не увидели ничего похожего на масштабное строительство.