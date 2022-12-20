Застройщик намерен начать строительство в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил со ссылкой на слова гендиректора группы компаний «Самолет» Антона Елистратова.

«У нас есть большой проект, где мы консолидировали огромные участки земли — ближе к 3 тыс. га в настоящий момент, где мы планируем построить новый город-курорт в Краснодарском крае. Это в основном будет курортная недвижимость. В стройку мы перейдем скорее всего к 2024 году. Я думаю, следующий год мы будем заниматься созданием концепции и мастер-плана», — сказал Елистратов.

По его словам, город может быть рассчитан на 500 тыс. — 1 млн человек.