Он остается? СМИ пишут об интересе мадридского «Реала» и ПСВ к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну

Воспитанником академии Краснодара Эдуардом Сперцяном интересуется мадридский «Реал». Об этом со ссылкой на портал Transfermarkt пишут российские спортивные СМИ. Информацию прокомментировала пресс-служба мадридского «Реала».

«Сожалеем, но мы не комментируем слухи», — так ответили на запрос российских СМИ в Мадриде.

Ранее также сообщалось о предметном интересе к полузащитнику «быков» со стороны ПСВ. В клубе из Нидерландов Сперцяна рассматривали как замену ушедшему в «Ливерпуль» после успешного Чемпионата мира Коди Гакпо.

Однако, по данным СМИ, Эдуард Сперцян не намерен переходить в другой клуб в зимнее трансферное окно. Он хочет доиграть сезон в составе «Краснодара», чтобы помочь исправить положение в турнирной таблице.