Он остается? СМИ пишут об интересе мадридского «Реала» и ПСВ к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну
Клуб Сергея Галицкого не планирует отпускать Сперцяна этой зимой
Воспитанником академии Краснодара Эдуардом Сперцяном интересуется мадридский «Реал». Об этом со ссылкой на портал Transfermarkt пишут российские спортивные СМИ. Информацию прокомментировала пресс-служба мадридского «Реала».
«Сожалеем, но мы не комментируем слухи», — так ответили на запрос российских СМИ в Мадриде.
Ранее также сообщалось о предметном интересе к полузащитнику «быков» со стороны ПСВ. В клубе из Нидерландов Сперцяна рассматривали как замену ушедшему в «Ливерпуль» после успешного Чемпионата мира Коди Гакпо.
Однако, по данным СМИ, Эдуард Сперцян не намерен переходить в другой клуб в зимнее трансферное окно. Он хочет доиграть сезон в составе «Краснодара», чтобы помочь исправить положение в турнирной таблице.
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Сперцян воспитанник академии «Краснодара». За основной состав играет с 2021 года. В этом сезоне провел 21 матч, забил 10 голов и отдал шесть голевых передач. С этим результатом стал лучшим футболистом первой части сезона в составе «быков». Также признан лучшим футболистом 2022 года в Армении. По данным портала Transfermarkt, Сперцян оценивается в 9 миллионов евро. Его контракт с Краснодаром рассчитан до 2026 года.
Как ранее писали Юга.ру, «Краснодар» отправил Бородина в аренду в Израиль и отменил первый контрольный матч в 2023 году. Сейчас команда проводит зимние сборы в Дубае.