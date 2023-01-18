17 января «Ъ-Кубань» сообщил об отсутствии в аптеках Кубани некоторых лекарств. Среди них жаропонижающий сироп для детей «Нурофен» (Великобритания), антисептический спрей «Гексорал» (Франция) и пребиотик «Хилак Форте» (Германия). Проблемы с поставками изданию подтвердили в сетевых аптеках «Апрель», «Ригла», «Планета здоровья» и «Социальная аптека». Их сотрудники не знают, когда лекарства вернутся в продажу, так как их нет у поставщиков.

Сотрудники одной из «Магнит Аптек» уточнили Юга.ру, что «Хилак Форте» нет уже около двух месяцев. Перечисленные лекарства не доступны на сайтах «Магнит Аптеки», «Апреля» и «еАптеки». Также в них нет обезболивающего «Панадола» (Ирландия) и препарата для онкобольных «Тамоксифена» (Финляндия).