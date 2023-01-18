В аптеках Краснодара второй месяц нет ряда популярных европейских лекарств

Краснодарский край

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  • © Фото katicaj с сайта pixabay.com
    © Фото katicaj с сайта pixabay.com

В Краснодарском крае закончились некоторые европейские жаропонижающие, болеутоляющие, антисептики и пребиотики

17 января «Ъ-Кубань» сообщил об отсутствии в аптеках Кубани некоторых лекарств. Среди них жаропонижающий сироп для детей «Нурофен» (Великобритания), антисептический спрей «Гексорал» (Франция) и пребиотик «Хилак Форте» (Германия). Проблемы с поставками изданию подтвердили в сетевых аптеках «Апрель», «Ригла», «Планета здоровья» и «Социальная аптека». Их сотрудники не знают, когда лекарства вернутся в продажу, так как их нет у поставщиков.

Сотрудники одной из «Магнит Аптек» уточнили Юга.ру, что «Хилак Форте» нет уже около двух месяцев. Перечисленные лекарства не доступны на сайтах «Магнит Аптеки», «Апреля» и «еАптеки». Также в них нет обезболивающего «Панадола» (Ирландия) и препарата для онкобольных «Тамоксифена» (Финляндия).

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11 января сайт Росздравнадзора объяснил нехватку повышенным спросом на отдельные лекарства и логистическими проблемами поставщиков и производителей. Сотрудники ведомства не уточнили дефицитные препараты и не сказали, когда закончатся задержки поставок. Вместо этого Росздравнадзор предупредил о возможных мошенничествах:

«Некоторые недобросовестные организации предлагают гражданам за доставку необходимого лекарственного средства <...> внести предоплату в размере от 50 до 100% от его стоимости. Никакие гарантийные обязательства при этом покупателю не предоставляются. Приобретенные через перекупщиков препараты могут оказаться недоброкачественными и фальсифицированными».

Как сообщили Юга.ру, в ноябре 2022 года глава Минздрава поручил сделать запас лекарств на четыре месяца.

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