В 2022 россияне стали в полтора раза чаще покупать антидепрессанты. Из аптек Краснодара исчезли некоторые препараты
В России в 2022 году купили 8,4 млн упаковок антидепрессантов, один из самых популярных закончился. Какие препараты в дефиците на Кубани?
С начала года россияне потратили на антидепрессанты 5 млрд рублей. Расходы граждан на них выросли на 70%. С января по сентябрь такие препараты покупали на 48% чаще, чем за тот же период 2021 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки «Честный знак»).
Всего за девять месяцев россияне купили 8,4 млн упаковок лекарств от депрессии. Ростовская область заняла пятое место по продажам — 909 упаковок на 10 тыс. взрослых жителей региона. Для сравнения в лидирующей Москве — 1,3 тыс.
При этом стали производить на 24% больше отечественных антидепрессантов, импорт вырос на 42%.
Рынок успокоительных средств тоже вырос. Их продавали на 44% чаще, чем в январе-сентябре 2021 года (всего 108 млн упаковок). Траты увеличились на 56% — почти 14 млрд рублей россияне оставили в аптеках.
В то же время краснодарцы жалуются, что из аптек исчезают необходимые препараты. Один из них тоже относится к группе антидепрессантов — «Золофт» с действующим веществом «сертралин». Одна из читательниц Юга.ру рассказала, что нашла лекарство только в 29-й по счёту аптеке, другая столкнулась с отсутствием препарата в нескольких аптеках и перешла на дженерик. Фармацевты говорили, что поставок давно не было, а когда препарат снова появится в продаже, неизвестно. «Золофта» нет в наличии и в онлайн-маркете Apteka.ru.
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Производитель «Золофта» Viatris сообщил «РИА Новости» об остановке поставок препарата из США в Россию на неопределённый срок в связи с техническими проблемами на производстве. Пациентам рекомендовали рассмотреть варианты замены с лечащими врачами.
При этом Росздравнадзор заявил, что «признаков дефицита данного препарата на рынке нет», а жалоб на его отсутствие в ведомстве не получали. Временное отсутствие «в отдельных аптеках регионов» связывают с ажиотажным спросом. Всего, по данным Министерства, в 2022 году в гражданский оборот ввели 959 тыс. упаковок «Золофта» и более 1 млн упаковок аналогов.
Ранее ТАСС сообщал, что поставки «Золофта» в Россию прервали в октябре 2021 года из-за повышенного спроса в других странах, к январю сложился дефицит, а в июле рассказали о возобновлении доступа к лекарству.
В Краснодаре ощутили также нехватку других лекарств.
«Есть такой противоглаукомный препарат Бримонидин, без которого видящие люди с глаукомой могут ослепнуть. Раньше я пользовалась маркой Люксфен и дозировкой 20 мг. Месяца три назад он пропал, я перешла на Альфаган 15 мг. А теперь не нашла и его. На Apteka.ru закончился, в аптеке «Апрель» тоже, в других аптеках сказали, что поставлять его не будут. Есть аналоги с меньшими дозировками, которых мне недостаточно, и в наличии их тоже нет. В итоге я ничего не купила, но уехала в страну, где он есть и в два раза дешевле, а как быть тем, кому он нужен в России, я не представляю», — поделилась читательница Даяна Святенко. Сейчас в онлайн-аптеке нет ни Люксфена, ни Альфагана, но поставки последнего ожидают 31 октября, несколько аналогов с высокими дозировками уже доступны для заказа.
Другая читательница сообщила о нехватке «Калимина» — препарата от аутоимунного заболевания миастении. В аптеках есть российский дженерик, но девушке он не подходит.