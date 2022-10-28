В России в 2022 году купили 8,4 млн упаковок антидепрессантов, один из самых популярных закончился. Какие препараты в дефиците на Кубани?

С начала года россияне потратили на антидепрессанты 5 млрд рублей. Расходы граждан на них выросли на 70%. С января по сентябрь такие препараты покупали на 48% чаще, чем за тот же период 2021 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки «Честный знак»).

Всего за девять месяцев россияне купили 8,4 млн упаковок лекарств от депрессии. Ростовская область заняла пятое место по продажам — 909 упаковок на 10 тыс. взрослых жителей региона. Для сравнения в лидирующей Москве — 1,3 тыс.

При этом стали производить на 24% больше отечественных антидепрессантов, импорт вырос на 42%.

Рынок успокоительных средств тоже вырос. Их продавали на 44% чаще, чем в январе-сентябре 2021 года (всего 108 млн упаковок). Траты увеличились на 56% — почти 14 млрд рублей россияне оставили в аптеках.

В то же время краснодарцы жалуются, что из аптек исчезают необходимые препараты. Один из них тоже относится к группе антидепрессантов — «Золофт» с действующим веществом «сертралин». Одна из читательниц Юга.ру рассказала, что нашла лекарство только в 29-й по счёту аптеке, другая столкнулась с отсутствием препарата в нескольких аптеках и перешла на дженерик. Фармацевты говорили, что поставок давно не было, а когда препарат снова появится в продаже, неизвестно. «Золофта» нет в наличии и в онлайн-маркете Apteka.ru.