Глава Минздрава поручил сделать запас лекарств на четыре месяца. В Краснодарском крае есть перебои с некоторыми препаратами

Краснодарский край

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  • Лекарства © Фото с сайта pixabay.com
    Лекарства © Фото с сайта pixabay.com

В регионе уже была информация о дефиците антидепрессантов и некоторых антибиотиков

Глава Минздрава Михаил Мурашко поручил властям регионов сформировать запас лекарств на четыре месяца. Об этом сегодня сообщает «РИА Новости». 

При этом он подчеркнул, что производство в России лекарственных препаратов идёт большими темпами. Однако о дефиците некоторых из них сообщают с марта, когда были прерваны логистические цепочки с поставщиками из других стран.

Ранее Юга.ру писали, что жители Краснодара стали жаловаться, что из аптек исчезают необходимые препараты. Например антидепрессант «Золофт» с действующим веществом «сертралин».

Одна из читательниц Юга.ру рассказала, что нашла лекарство только в 29-й по счёту аптеке, другая столкнулась с отсутствием препарата в нескольких аптеках и перешла на дженерик. Фармацевты говорили, что поставок давно не было, а когда препарат снова появится в продаже, неизвестно. 

В начале ноября в нескольких регионах страны, в том числе и в Краснодарском крае, в аптеках отметили нехватку антибиотиков на основе амоксициллина. Тогда Росздравнадзор отчитался, что в гражданском обороте находится более 13 млн упаковок препарата. 

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