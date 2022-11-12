Глава Минздрава поручил сделать запас лекарств на четыре месяца. В Краснодарском крае есть перебои с некоторыми препаратами

В регионе уже была информация о дефиците антидепрессантов и некоторых антибиотиков

Глава Минздрава Михаил Мурашко поручил властям регионов сформировать запас лекарств на четыре месяца. Об этом сегодня сообщает «РИА Новости».

При этом он подчеркнул, что производство в России лекарственных препаратов идёт большими темпами. Однако о дефиците некоторых из них сообщают с марта, когда были прерваны логистические цепочки с поставщиками из других стран.

Ранее Юга.ру писали, что жители Краснодара стали жаловаться, что из аптек исчезают необходимые препараты. Например антидепрессант «Золофт» с действующим веществом «сертралин».



Одна из читательниц Юга.ру рассказала, что нашла лекарство только в 29-й по счёту аптеке, другая столкнулась с отсутствием препарата в нескольких аптеках и перешла на дженерик. Фармацевты говорили, что поставок давно не было, а когда препарат снова появится в продаже, неизвестно.

В начале ноября в нескольких регионах страны, в том числе и в Краснодарском крае, в аптеках отметили нехватку антибиотиков на основе амоксициллина. Тогда Росздравнадзор отчитался, что в гражданском обороте находится более 13 млн упаковок препарата.