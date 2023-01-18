Круизный лайнер Astoria Grande, курсирующий между Сочи и Турцией, врезался в пристань в Амасру
Круизный лайнер Astoria Grande, курсирующий между Сочи и Турцией, 18 января прибыл в город Амасру, где врезался в причал
Судно накануне вышло из Стамбула. Нормально причалить в порту Амасру помешал ветер, дующий со скоростью 40 км/час. Потоки воздуха вызвали сильный шторм, из-за которого лайнер врезался в пристань и повредил кнехты [парная тумба с общим основанием на палубе, служащая для крепления тросов — прим. Юга.ру].
По данным издания Habertürk, на борту находились 668 человек. Из них 385 — пассажиры, остальные — члены экипажа и персонала лайнера. По предварительной информации РЕН ТВ, в результате инцидента никто не пострадал.
Как писали Юга.ру, в июле лайнер Astoria Grande отправился в первый круиз из Сочи в Турцию. Всего в 2022 году состоялось 15 таких туров. В 2023-м оператор планирует увеличить их количество до 27.
В январе стало известно, что из Сочи в Египет запустят морские круизы на лайнере Astoria Grande. Цена путешествия — 150 тыс. рублей.