Круизный лайнер Astoria Grande, курсирующий между Сочи и Турцией, врезался в пристань в Амасру

В мире

Распечатать

  • © Фото Павла Незнанова, unsplash.com
    © Фото Павла Незнанова, unsplash.com

Круизный лайнер Astoria Grande, курсирующий между Сочи и Турцией, 18 января прибыл в город Амасру, где врезался в причал

Судно накануне вышло из Стамбула. Нормально причалить в порту Амасру помешал ветер, дующий со скоростью 40 км/час. Потоки воздуха вызвали сильный шторм, из-за которого лайнер врезался в пристань и повредил кнехты [парная тумба с общим основанием на палубе, служащая для крепления тросов — прим. Юга.ру].

По данным издания Habertürk, на борту находились 668 человек. Из них 385 — пассажиры, остальные — члены экипажа и персонала лайнера. По предварительной информации РЕН ТВ, в результате инцидента никто не пострадал.

Как писали Юга.ру, в июле лайнер Astoria Grande отправился в первый круиз из Сочи в Турцию. Всего в 2022 году состоялось 15 таких туров. В 2023-м оператор планирует увеличить их количество до 27.

В январе стало известно, что из Сочи в Египет запустят морские круизы на лайнере Astoria Grande. Цена путешествия — 150 тыс. рублей.

Происшествия

Новости

В Краснодаре продлили заключение тиктокеру, стрелявшему в полицейских. Он попросил о суде присяжных
Между Сочи и Кавказским заповедником запустили вертолетный туристический маршрут
Тиньков не смог обжаловать арест 50 млн рублей в Краснодарском краевом суде
В аптеках Краснодара второй месяц нет ряда популярных европейских лекарств
В Новороссийске не будут строить гостиницу рядом с братской могилой
Строителя первого казино в «Азов-сити» объявили в международный розыск за растрату

Лента новостей

Реклама на сайте