Круизный лайнер Astoria Grande, курсирующий между Сочи и Турцией, врезался в пристань в Амасру

Круизный лайнер Astoria Grande, курсирующий между Сочи и Турцией, 18 января прибыл в город Амасру, где врезался в причал

Судно накануне вышло из Стамбула. Нормально причалить в порту Амасру помешал ветер, дующий со скоростью 40 км/час. Потоки воздуха вызвали сильный шторм, из-за которого лайнер врезался в пристань и повредил кнехты [парная тумба с общим основанием на палубе, служащая для крепления тросов — прим. Юга.ру].

По данным издания Habertürk, на борту находились 668 человек. Из них 385 — пассажиры, остальные — члены экипажа и персонала лайнера. По предварительной информации РЕН ТВ, в результате инцидента никто не пострадал.