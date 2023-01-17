В Краснодаре откроется фотовыставка «Осмысленный пейзаж». На ней покажут красоты Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из письма Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот из письма Краснодарского краевого выставочного зала

В Краснодарском краевом выставочном зале 18 января откроется экспозиция «Осмысленный пейзаж»

Будет представлено более 100 работ от двадцати фотохудожников из Москвы, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Смоленска, Воронежа, Йошкар-Олы, Ставрополя, Петрозаводска и Черкесска. Авторы показывают красоты Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока и демонстрируют разнообразие творческих подходов и приёмов.

Посетители увидят минималистичные зимние пейзажи, абстракции соляных озер, природные натюрморты изо льда и растений, панорамную фотографию, снятую на широкоформатную пленку, а также коллажи, выполненные с помощью зеркал. Кроме того, представлены фотографии в пикториальном стиле.

Выставка будет работать до 29 января по адресу улица Рашпилевская, 32.

  • © Скриншот из письма Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот из письма Краснодарского краевого выставочного зала

Как писали Юга.ру, в краснодарской галерее «Арт-союз» доступна персональная выставка Николая Новицкого «Осязаемая поэзия». Представлены скульптуры и живопись.

Музей куклы Барби в Краснодаре переехал на новое место. Теперь он располагается по адресу улица Мира, 44.

Выставки Искусство Краснодар Музеи

Новости

На Ставрополье в ДТП попал пассажирский микроавтобус из Краснодара
В Краснодаре потеплеет до 11 °С, а в горах Сочи лавиноопасно
В Краснодаре откроется фотовыставка «Осмысленный пейзаж». На ней покажут красоты Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока
В Сочи засняли на видео, как котята леопарда изучают замёрзшее озеро
Краснодарский суд отменил активисту штраф за дискредитацию армии
Новогодние украшения парка «Краснодар»: сколько стоят и кто автор

Лента новостей

Реклама на сайте