В Краснодаре откроется фотовыставка «Осмысленный пейзаж». На ней покажут красоты Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока

Будет представлено более 100 работ от двадцати фотохудожников из Москвы, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Смоленска, Воронежа, Йошкар-Олы, Ставрополя, Петрозаводска и Черкесска. Авторы показывают красоты Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока и демонстрируют разнообразие творческих подходов и приёмов.

Посетители увидят минималистичные зимние пейзажи, абстракции соляных озер, природные натюрморты изо льда и растений, панорамную фотографию, снятую на широкоформатную пленку, а также коллажи, выполненные с помощью зеркал. Кроме того, представлены фотографии в пикториальном стиле.

Выставка будет работать до 29 января по адресу улица Рашпилевская, 32.