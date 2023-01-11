В Краснодаре откроется выставка скульптуры и живописи «Осязаемая поэзия»

Краснодарский край

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  • © Нина Зотина, ЮГА.ру
    © Нина Зотина, ЮГА.ру

В краснодарской галерее «Арт-союз» 12 января откроется персональная выставка Николая Новицкого «Осязаемая поэзия»

Представлены скульптуры и живопись. Основные направления творчества — абстракция и кубизм. Арт-объекты мастер создаёт из армированной по особой технологии древесины и металла с использованием различных видов сварки.

Николай Новицкий уроженец Краснодара. Творческий путь начал в 1999 году. Во всех направлениях большое внимание уделяет новаторству.

Начало вернисажа в 18:00, вход свободный. Выставка будет работать до 26 января по адресу улица Октябрьская, 51.

Как писали Юга.ру, 12 января в краевом выставочном зале изобразительных искусств откроется экспозиция «Золото модерна». Будут представлены более 70 репродукций работ знаменитых австрийских художников-модернистов Густава Климта и Эгона Шиле.

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В Краснодаре откроется выставка скульптуры и живописи «Осязаемая поэзия»
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