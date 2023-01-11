В Краснодаре откроется выставка скульптуры и живописи «Осязаемая поэзия»
В краснодарской галерее «Арт-союз» 12 января откроется персональная выставка Николая Новицкого «Осязаемая поэзия»
Представлены скульптуры и живопись. Основные направления творчества — абстракция и кубизм. Арт-объекты мастер создаёт из армированной по особой технологии древесины и металла с использованием различных видов сварки.
Николай Новицкий уроженец Краснодара. Творческий путь начал в 1999 году. Во всех направлениях большое внимание уделяет новаторству.
Начало вернисажа в 18:00, вход свободный. Выставка будет работать до 26 января по адресу улица Октябрьская, 51.
Как писали Юга.ру, 12 января в краевом выставочном зале изобразительных искусств откроется экспозиция «Золото модерна». Будут представлены более 70 репродукций работ знаменитых австрийских художников-модернистов Густава Климта и Эгона Шиле.