Экс-тренер «Краснодара» подпишет контракт с тульским «Арсеналом»

Бывший тренер «Краснодара» Александр Сторожук подпишет контракт с тульским «Арсеналом», об этом пишет «Чемпионат». По данным портала, это произойдёт уже сегодня, 14 января.

«Краснодаром» Сторожук руководил в первой части РПЛ. В начале января стало известно, что главный тренер был переведен на аналогичную должность во второй команде «быков». Об этом писали Юга.ру.

Напомним, 4 января ФК «Краснодар» назначил нового главного тренера. Им стал серб Владимир Ивич. Ради переезда в Россию Ивич расторг контракт с «Маккаби» из Тель-Авива. С собой он привез полностью укомплектованный тренерский штаб.

Ранее Юга.ру рассказывали, что «Краснодар» отправил Бородина в аренду в Израиль и отменил первый контрольный матч.