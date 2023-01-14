Экс-тренер «Краснодара» подпишет контракт с тульским «Арсеналом»

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © скриншот видео ютуб-канала FC Krasnodar | ФК Краснодар https://youtu.be/xgoagEZrH7A
    © скриншот видео ютуб-канала FC Krasnodar | ФК Краснодар https://youtu.be/xgoagEZrH7A

Срок действия договора составит 1,5 года, сообщают в СМИ

Бывший тренер «Краснодара» Александр Сторожук подпишет контракт с тульским «Арсеналом», об этом пишет «Чемпионат». По данным портала, это произойдёт уже сегодня, 14 января.

«Краснодаром» Сторожук руководил в первой части РПЛ. В начале января стало известно, что главный тренер был переведен на аналогичную должность во второй команде «быков». Об этом писали Юга.ру.

Напомним, 4 января ФК «Краснодар» назначил нового главного тренера. Им стал серб Владимир Ивич. Ради переезда в Россию Ивич расторг контракт с «Маккаби» из Тель-Авива. С собой он привез полностью укомплектованный тренерский штаб.

Ранее Юга.ру рассказывали, что «Краснодар» отправил Бородина в аренду в Израиль и отменил первый контрольный матч.

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Экс-тренер «Краснодара» подпишет контракт с тульским «Арсеналом»
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