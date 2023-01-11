«Краснодог» получил грант на стерилизацию собак

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, ЮГА.ру
    © Фото Елены Синеок, ЮГА.ру

Краснодарский приют «Краснодог» получил президентский грант на стерилизацию собак

Ветеринарные специалисты проведут операции бесплатно 600 условно-поднадзорных животным, а также установят им чипы и бирки.

«Если у вас есть возможность передержать собачку, то этот грант подходит вам. Наши врачи в назначенное время проведут операцию и дадут все необходимые рекомендации по уходу. Вместе мы сможем гуманными способами сократить количество безнадзорных собак», — написали в группе во ВКонтакте.

Стерилизации и кастрации проводятся только по предварительной записи. Подробности по телефону +7 (918) 333-03-85.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре мошенники представляются волонтерами «Краснодога» и собирают деньги.

Ранее в кубанской столице неизвестные построили самодельный приют для собак в Юбилейном микрорайоне. Через несколько дней его разрушили.

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