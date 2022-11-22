В Краснодаре неизвестные построили самодельный приют для собак. Сегодня ночью его кто-то разрушил

Краснодарский край

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  • © Фото Валентины Раилко
    © Фото Валентины Раилко

В Юбилейном микрорайоне Краснодара в ночь на 22 ноября неизвестные разрушили самодельный приют для собак

Информация и фотографии появились в телеграм-канале «Типичный Краснодар». Как рассказала жительница дома № 19 на Рождественской набережной Валентина Раилко, деревянные вольеры появились около скейтпарка совсем недавно. Их установили неравнодушные жители и регулярно подкармливали десятки бездомных собак в темное время суток, а неделю назад туда привезли ощенившуюся собаку с выводком.

По словам Раилко, соседство с самодельным питомником многим не нравилось, поскольку рядом с ним постоянно гуляют дети. Они не против приюта, однако всё должно быть сделано по закону и с согласованием с жителями района. Женщина добавила, что горожане жаловались на приют в администрацию, просили принять меры.

Утром 22 ноября жители обнаружили питомник разрушенным.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре мошенники выдают себя за волонтеров приюта «Краснодог» и проводят сборы денег.

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