В Краснодаре мошенники представляются волонтерами «Краснодога» и собирают деньги

Краснодарский край

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  • Приют для пострадавших животных «Краснодог» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Приют для пострадавших животных «Краснодог» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре мошенники выдают себя за волонтеров приюта «Краснодог» и проводят сборы денег

В краснодарском приюте «Краснодог» рассказали, что в городе появились мошенники. Парни и девушки представляются волонтерами и собирают деньги якобы для приюта.

«Мы собираем средства лишь на наши реквизиты! А также в наши боксы по городу. Если деньги собирают наличкой или на другие реквизиты — это не мы», — написали в телеграм-канале приюта.

В «Краснодоге» уточнили, что официальные счета зарегистрированы в банках, а на терминалах QIWI есть отдельная кнопка. Также перевести деньги приюту можно через систему быстрых платежей. Все официальные реквизиты можно посмотреть на здесь. Также в приют можно привести лекарства, корма, игрушки, одноразовую медицинскую одежду и антисептики.

Как писали Юга.ру, в марте в Краснодаре прошел музыкальный фестиваль в поддержку «Краснодога». А в июле в краснодарском экоцентре «Собиратор» провели день для любителей животных.

Животные Краснодар Мошенничество

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