Более 250 мобилизованных из Ростовской области вернулись домой

В их числе многодетные отцы и сотрудники оборонно-промышленного комплекса

Замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин сообщил, что более 250 жителей региона вернули домой из зоны СВО. Это не ошибочно мобилизованные, а те, кому в процессе частичной мобилизации предоставили отсрочку.

По словам замминистра, мобилизация прошла в соответствии с законодательством. Отсрочку сотрудникам оборонно-промышленного комплекса предоставили после объявления мобилизации, а затем от призыва освободили отцов троих детей. Изначально отсрочку давали только отцам четырех детей. Также Тюрин отметил, что мобилизованных продолжают возвращать, сообщил Donnews.

Общее число призванных не сообщается, но известно, что из Ростова мобилизовали 1 тыс. 17 человек.

Юга.ру обратились в администрацию Краснодарского края с вопросом о том, есть ли у региона подобные данные.

Как писали Юга.ру, 9 января из зоны СВО вернули краснодарца, которого мобилизовали с травмированным позвоночником. Ранее возвращения мужа добилась Азия Бойченкова из поселка Восход Новопокровского района. Он является отцом троих детей.