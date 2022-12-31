Мобилизованного многодетного отца из Волгограда вернули домой — это первое действие парламентской группы по вопросам СВО
30 декабря мобилизованного отца трех детей из Волгограда Дмитрия Антипина вернули домой. Он убежден, что ему помогла публикация Юга.ру
Предыстория. Антипина мобилизовали 22 сентября. В зону спецоперации его решили не отправлять после того, как он показал свидетельства о рождении трех детей. Руководство воинской части приняло то, что отправлять его в зону СВО нельзя, но и не отпускало домой без ходатайства от призывной комиссии.
8 декабря военкомат Волгоградской области заявил Антипину, что помимо многодетности он должен подтвердить либо смерть жены, либо развод, либо инвалидность одного ребенка. Военкомат ссылался на указания Генштаба ВС РФ № 315/2/3658, в которых нет никаких дополнительных условий для отмены мобилизации отцам трех детей до 16 лет. Юга.ру опубликовали историю Антипина 22 декабря, когда начался четвертый месяц его мобилизации.
30 декабря Антипин рассказал редактору Юга.ру, что с помощью публикации его вернули домой. Он скинул новость на сайте партии «Единая Россия», в которой секретарь генсовета Андрей Турчак рассказал о демобилизации волгоградца. Антипин подчеркнул: «Они обратили на меня внимание именно после вашей статьи. Огромная вам благодарность от всей моей семьи».
По версии Турчака, «призывная комиссия впоследствии отменила приказ о его мобилизации в связи с директивой Минобороны и Генштаба об отсрочке от призыва отцам трех детей. Однако руководство части его не демобилизовывало, ссылаясь на отсутствие соответствующих требований в законе».
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29 декабря состоялось первое заседание парламентской координационной группы, которая призвана дорабатывать вместе с Минобороны РФ и отраслевыми ведомствами законопроекты по СВО. В том числе группа будет заниматься «проблемами в регионах, связанных с обеспечением мобилизованных и их семей, для их оперативного решения». Демобилизация Антипина послужила рекламой запуску координационной группы.
«Вчера на первом заседании обсудили его историю. И сегодня он уже дома, с семьей. Такими, как у Дмитрия, историями и многими другими наша группа уже занимается. Вырабатываем алгоритмы, которые, в том числе, исключат двойные толкования нормативки», — сказал Турчак и пожелал Дмитрию и его семье «счастливого Нового дома».
Как сообщали Юга.ру, 29 декабря мобилизационная комиссия Краснодарского края отменила мобилизацию Сергея Сапрыкина — отца ребенка-эпилептика. Его жена Евгения не могла одна воспитывать мальчика из-за частых и непрогнозируемых приступов.
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