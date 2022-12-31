Предыстория. Антипина мобилизовали 22 сентября. В зону спецоперации его решили не отправлять после того, как он показал свидетельства о рождении трех детей. Руководство воинской части приняло то, что отправлять его в зону СВО нельзя, но и не отпускало домой без ходатайства от призывной комиссии.



8 декабря военкомат Волгоградской области заявил Антипину, что помимо многодетности он должен подтвердить либо смерть жены, либо развод, либо инвалидность одного ребенка. Военкомат ссылался на указания Генштаба ВС РФ № 315/2/3658, в которых нет никаких дополнительных условий для отмены мобилизации отцам трех детей до 16 лет. Юга.ру опубликовали историю Антипина 22 декабря, когда начался четвертый месяц его мобилизации.

30 декабря Антипин рассказал редактору Юга.ру, что с помощью публикации его вернули домой. Он скинул новость на сайте партии «Единая Россия», в которой секретарь генсовета Андрей Турчак рассказал о демобилизации волгоградца. Антипин подчеркнул: «Они обратили на меня внимание именно после вашей статьи. Огромная вам благодарность от всей моей семьи».

По версии Турчака, «призывная комиссия впоследствии отменила приказ о его мобилизации в связи с директивой Минобороны и Генштаба об отсрочке от призыва отцам трех детей. Однако руководство части его не демобилизовывало, ссылаясь на отсутствие соответствующих требований в законе».