На трассе Джубга — Сочи после праздников вновь ввели реверсивное движение. Там идёт ремонт дороги

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

9 января возобновили дорожные работы рядом с Лоо и Катковой щелью. Во время праздников через Магри проезжало до 11 тыс. автомобилей в сутки

В первую рабочую неделю января Черноморское управление Росавтодора продолжило работы на федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи. Для этого на 122 километре ввели реверсивное движение. В декабре на крутом повороте около посёлка Каткова Щель начали ремонтировать 50-метровый оползневый участок, где дожди разрушили склон и асфальт. 

Петиция за тоннель через Шаумянский перевал:

Также 10 января реверс введут в Лазаревском районе Сочи между 143 и 158 км — до трёх участков одновременно. Там необходимо обновить километр дорожного полотна, восстановить водоотводные трубы и лотки. Специалисты управтодора «Черноморье» работают круглосуточно, чтобы сдать дорогу досрочно весной 2023 года. Сейчас объект готов на 34%.

Ремонтные работы не представляют проблем для водителей, считают в Росавтодоре: нагрузка на дорогу и в праздники, и в первый рабочий день 2023 года не превышает нормативную. Во время каникул полицейский пост Магри пропускал от 4,5 до 11,1 тыс. машин в сутки, больше — по направлению из Сочи.

Жители Большого Сочи часто страдают от оползней. Напомним, в декабре после очередного схода земли грузовикам пришлось вывезти 20 тонн грунта — он перегородил дорогу. А в октябре 2021 года коттеджный посёлок близ Дагомыса после дождя сполз на сто метров вниз по горному склону.

Автомобили Дороги Ремонт дорог Сочи

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