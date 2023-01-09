9 января возобновили дорожные работы рядом с Лоо и Катковой щелью. Во время праздников через Магри проезжало до 11 тыс. автомобилей в сутки

В первую рабочую неделю января Черноморское управление Росавтодора продолжило работы на федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи. Для этого на 122 километре ввели реверсивное движение. В декабре на крутом повороте около посёлка Каткова Щель начали ремонтировать 50-метровый оползневый участок, где дожди разрушили склон и асфальт.

Также 10 января реверс введут в Лазаревском районе Сочи между 143 и 158 км — до трёх участков одновременно. Там необходимо обновить километр дорожного полотна, восстановить водоотводные трубы и лотки. Специалисты управтодора «Черноморье» работают круглосуточно, чтобы сдать дорогу досрочно весной 2023 года. Сейчас объект готов на 34%.

Ремонтные работы не представляют проблем для водителей, считают в Росавтодоре: нагрузка на дорогу и в праздники, и в первый рабочий день 2023 года не превышает нормативную. Во время каникул полицейский пост Магри пропускал от 4,5 до 11,1 тыс. машин в сутки, больше — по направлению из Сочи.