В интернете запустили петицию с просьбой достроить тоннель через Шаумянский перевал. Работы там остановили в 2008 году

Тоннель сократит время в пути к Черному морю и сделает дорогу безопаснее

Адвокаты из Адыгеи создали петицию с просьбой возобновить строительство тоннеля через Шаумянский перевал. Работы на объекте остановили еще в 2008 году.

«Давно известно, что ранее было начато строительство тоннеля под перевалом, однако оно было остановлено по неизвестным причинам. Считаю важным продолжение строительства тоннеля под перевалом, что значительно сократит время в пути, увеличит безопасность движения и сохранит бюджетные средства, ежегодно направляемые на ремонт перевала», — написал автор петиции Николай Курепта.

Шаумянский перевал находится на трассе Майкоп — Туапсе. Его протяженность составляет 7 км. Участок значительно сокращает путь к Черноморскому побережью, но он имеет недостатки — гравийное покрытие, крутые повороты и опасные обрывы. Также там часто сходят оползни.

Курепта рассказал журналисту Юга.ру, что петицию он решил создать совместно с коллегами и друзьями, которые регулярно ездят в Туапсинский район через Шаумянский перевал. По его словам, когда идет дождь, передвигаться по перевалу становится невозможно.

Кроме того, в зимний период перевал часто закрывают. Юга.ру писали, что движение там приостанавливали в январе из-за сильного снегопада.

Тоннель через Шаумянский перевал строили в 2000-2007 годах на средства федерального бюджета, но затем финансирование проекта приостановили. Бывший вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко говорил в 2017 году, что для возобновления работ необходима повторная разработка проектно-сметной документации. Её стоимость составляла около 4 млрд рублей, писала «Российская газета».

В том же году на инвестиционном форуме в Сочи кубанская делегация должна была представить проект строительства тоннеля через перевал. По оценке экспертов, в сутки через него должны были проезжать более 5 тыс. автомобилей. Но к реализации проекта так и не приступили. В 2015 году готовность объекта составляла 30%.

Вот так тоннель выглядит сейчас: