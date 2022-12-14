В Сочи оползень сошел на дорогу и образовал на ней глубокую лужу

Утром 14 декабря из-за прошедших ночью дождей на северном склоне микрорайона Бытха в Сочи размок грунт. В результате оползень сошёл на дорогу.

По сообщениям пользователей соцсетей на месте схода оперативно появилась техника. Экскаватор приступил к расчистке проезжей части. С участка вывезли 20 грузовиков грунта. Дорогу удалось быстро освободить.

В соцсетях пользователи называют этот участок проблемным. Оползни здесь сходят регулярно. Ситуацию может исправить строительство подпорной стены и ливневого коллектора. Оно якобы запланировано на весну следующего года.

Ранее Юга.ру рассказывали о том, что на трассе Джубга — Сочи из-за угрозы оползня введен реверс.