В Сочи оползень сошел на дорогу и образовал на ней глубокую лужу

Краснодарский край

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  • Скриншот телеграм-канала «Любимый Сочи» © https://t.me/love_sochi/22062
    Скриншот телеграм-канала «Любимый Сочи» © https://t.me/love_sochi/22062

В сочинском микрорайоне Бытха из-за дождя сошел оползень

Утром 14 декабря из-за прошедших ночью дождей на северном склоне микрорайона Бытха в Сочи размок грунт. В результате оползень сошёл на дорогу.

По сообщениям пользователей соцсетей на месте схода оперативно появилась техника. Экскаватор приступил к расчистке проезжей части. С участка вывезли 20 грузовиков грунта. Дорогу удалось быстро освободить.

В соцсетях пользователи называют этот участок проблемным. Оползни здесь сходят регулярно. Ситуацию может исправить строительство подпорной стены и ливневого коллектора. Оно якобы запланировано на весну следующего года.

Ранее Юга.ру рассказывали о том, что на трассе Джубга — Сочи из-за угрозы оползня введен реверс.

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