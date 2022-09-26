В Волгоградской области мужчина поджёг военкомат и собственный автомобиль

26 сентября в 4 утра в городе Урюпинске мужчина поджёг военкомат. Накануне в здании принимали мобилизованных

В волгоградском Урюпинске 35-летний мужчина рано утром поджёг военкомат. На опубликованном в сети видео с камер наблюдения сначала мужчина вносит в кадр коробку. После блокирует автомобилем дверь военкомата. Затем начинает «расстреливать» фасад бутылками с зажигательной смесью. Вместе с зданием вскоре вспыхнул автомобиль поджигателя.

По сообщению ГУ МЧС по Волгоградской области пожар потушили уже через 15 минут. Никто не пострадал. Позже поджигателя задержали. Следственный комитет области заявил, что проводит проверку. Возможно возбуждение уголовного дела.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре приезжий бросил «коктейль Молотова» в здание ФСБ. 46-летнего мужчину задержали.