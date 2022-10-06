В Горячем Ключе ночью подожгли военкомат

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В ночь на 6 октября в Горячем Ключе неизвестный поджег военкомат

В Горячем Ключе ночью 6 октября подожгли военкомат. Видео пожара появилось в социальных сетях. По неподтвержденным данным, в здание бросили бутылку с зажигательной смесью. Огонь потушили до приезда пожарных.

В телеграм-каналах появилась информация, что поджог устроила 42-летняя женщина. В пресс-службе краевой прокуратуры сообщили, что она не причастна к случившемуся. Полиция проводит проверку и ищет виновного.

В городском военкомате комментировать пожар отказались. В краевом ГУ МВД давать комментарий тоже не стали.

Ранее военкомат пытались поджечь в Краснодаре на улице Яна Полуяна, 4/1. О случившемся рассказали в телеграм-канале Екатеринодарского отдела Кубанского казачьего войска. 

С 21 сентября в России попытки сжечь военкоматы зафиксировали в нескольких регионах. Инциденты были в Волгоградской, Калининградской, Иркутской и Оренбургской областях. В Генштабе армии РФ заявили, что поджоги военкоматов будут квалифицироваться, как теракты.

Армия Горячий Ключ Пожары Полиция Частичная мобилизация для СВО

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В Горячем Ключе ночью подожгли военкомат

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