В Горячем Ключе ночью подожгли военкомат
В ночь на 6 октября в Горячем Ключе неизвестный поджег военкомат
В Горячем Ключе ночью 6 октября подожгли военкомат. Видео пожара появилось в социальных сетях. По неподтвержденным данным, в здание бросили бутылку с зажигательной смесью. Огонь потушили до приезда пожарных.
В телеграм-каналах появилась информация, что поджог устроила 42-летняя женщина. В пресс-службе краевой прокуратуры сообщили, что она не причастна к случившемуся. Полиция проводит проверку и ищет виновного.
В городском военкомате комментировать пожар отказались. В краевом ГУ МВД давать комментарий тоже не стали.
Ранее военкомат пытались поджечь в Краснодаре на улице Яна Полуяна, 4/1. О случившемся рассказали в телеграм-канале Екатеринодарского отдела Кубанского казачьего войска.
С 21 сентября в России попытки сжечь военкоматы зафиксировали в нескольких регионах. Инциденты были в Волгоградской, Калининградской, Иркутской и Оренбургской областях. В Генштабе армии РФ заявили, что поджоги военкоматов будут квалифицироваться, как теракты.