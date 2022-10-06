В Горячем Ключе ночью подожгли военкомат

В ночь на 6 октября в Горячем Ключе неизвестный поджег военкомат

В Горячем Ключе ночью 6 октября подожгли военкомат. Видео пожара появилось в социальных сетях. По неподтвержденным данным, в здание бросили бутылку с зажигательной смесью. Огонь потушили до приезда пожарных.

В телеграм-каналах появилась информация, что поджог устроила 42-летняя женщина. В пресс-службе краевой прокуратуры сообщили, что она не причастна к случившемуся. Полиция проводит проверку и ищет виновного.

В городском военкомате комментировать пожар отказались. В краевом ГУ МВД давать комментарий тоже не стали.