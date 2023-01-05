Жителей Кубани приглашают принять участие в ежегодном исследовании бережных инициатив

Для этого нужно пройти небольшой онлайн опрос

Бюро партнерств «Теперь так» проводит ежегодный опрос среди населения, чтобы составить список проектов, предпринятых в России за 2022 год для благосостояния общества и сохранения окружающей среды.

Прохождение опроса займет 5-7 минут. Участникам нужно написать о решении или проекте, который реализован в 2022 и принес пользу обществу или окружающей среде. Оставить свое мнение можно до 16 января. Помимо опроса исследование включает мониторинг информационной среды за год.

Список проектов собирают СМИ, некоммерческие организации и блогеры-активисты 19 городов России. В итоговом анализе примут участие эксперты, представляющие гражданский сектор. Сейчас можно ознакомиться с результатами исследования за 2021 год.

В 2022 году Юга.ру неоднократно писали о проблемах экологии. Экологи и общественники просили закрыть свалки в Новороссийске и станице Полтавской, а Краснодар несколько раз накрывало смогом от сжигания рисовой соломы. В начале 2022 года ученые пытались остановить принятие законопроекта о застройке заповедников.