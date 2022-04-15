«Будет погружать Россию в экологический кризис». Кубанские экологи объяснили, чем может обернуться закон о застройке заповедников

В России в первом чтении приняли законопроект о застройке заповедников. Кубанские экологи рассказали Юга.ру, почему нельзя допускать строительство в заповедных зонах

Что произошло? 25 марта российское правительство внесло на рассмотрение законопроект, который вносит поправки в Градостроительный кодекс. Госдума предлагает снять ряд экологических ограничений и разрешить застраивать заповедные территории . Поправки вносят в законы об особо охраняемых территориях, экологической экспертизе и другие.

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Правительство называет целью законопроекта « повышение устойчивости строительной отрасли в связи с макроэкономический и внешнеполитической ситуацией». Для застройки территории в будущем даже не понадобится экологическая экспертиза. Конкретики в законе пока нет, но депутаты предлагают вырезать участки в особо охраняемых территориях под объекты инфраструктуры. В пояснительной записке сказано, что изменения позволят обеспечить запуск приоритетных инфраструктурных проектов по модернизации и расширению объектов инфраструктуры опережающими темпами. Положениями статьи 10 законопроекта предусмотрено, что под этими объектами подразумевают транспортную и промышленную инфраструктуру .

Был ли кто-то против? 6 апреля закон приняли в первом чтении, а 14 апреля закончился срок предоставления поправок. Против законопроекта выступили только два комитета Госдумы — по экологии и аграрный. В заключении комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды написано, что нормы допускают частичные исключения из режима особой охраны природных территорий до 31 декабря 2024 года. «В этой связи большинство особо охраняемых природных территорий будут подвергнуты серьезному негативному воздействию от промышленной деятельности, ущерб от которого будет невосполним», — говорится в заключении. Что говорит Greenpeace По данным российского отделения Greenpeace, особо охраняемые природные территории занимают всего 12,5% территории России. При этом во многих регионах именно в ООПТ охраняются наиболее ценные природные экосистемы, места обитания редких животных и растения, находящиеся под угрозой исчезновения. «Если законопроект будет принят и реализован, первозданные ландшафты будут разрушены, природная территория будет загрязнена промышленными отходами и нефтепродуктами. Это приведет к гибели многих животных и растений. Попытка выйти из экономического кризиса таким образом будет лишь погружать Россию в кризис экологический», — предупреждает Greenpeace.

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Что говорят экологи? Внести изменения для сохранения природных ландшафтов Как рассказали журналистке Юга.ру в WWF, принимать законопроект в таком виде опасно. Эксперты фонда подготовили рекомендации по доработке и направили их в Госдуму: «Крайне важно, чтобы в текущей редакции документа появились положения, которые будут гарантировать целостность ценных природных ландшафтов в границах ООПТ. Это нужно, чтобы сохранить места обитания и пути миграций животных, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения. А также способность ООПТ поддерживать качество жизни людей». Фонд предлагает внести изменения, которые будут гарантировать сохранение природных ландшафтов, мест обитаний и миграции животных. Также экологи хотят, чтобы правительство установило исчерпывающий перечень инфраструктурных объектов, на которые будет распространяться закон. Сохранить природу для развития туризма Ученый из Новороссийска, руководитель комиссии изучения и охраны экосистем Западного Кавказа Новороссийского местного отделения Русского географического сообщества Антон Попович рассказал журналистке Юга.ру, что относится к подобным инициативам крайне негативно. По его мнению, такие проекты противостоят усилиям научного сообщества и природоохранных структур.

«Это приведет к изменению ландшафтов. На них формируются определенные типы растительности, в которых обитают различные организмы. Некоторые процессы, которые происходят в природе, не поняты человеком до конца. Поэтому любое внедрение в уязвимые экосистемы может приводить к их полнейшему разрушению. Поэтому животные, растения и другие компоненты могут полностью исчезнуть», — пояснил Попович. Также он добавил, что ООПТ создаются не только для сохранения природных богатств, но и для укрепления экономики, в тех районах, где природные достопримечательности являются туристическими объектами. «Необходимо вкладывать средства в развитие экологического туризма, что подразумевает запрет на изъятие из ООПТ каких-либо участков. Тем самым сохраняются экосистемы и регионы получают в бюджет средства от реализации такой деятельности», — добавил ученый. Уберечь экосистему и сохранить уникальные природные объекты Эколог из Новороссийска Татьяна Трибат рассказала, что этот законопроект пагубно скажется на сохранении уникальных природных объектов и перечеркнет усилия ученых. По ее словам, заповедные территории станет сложнее сохранять от застройщиков.

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