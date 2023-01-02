«Локомотив-Кубань» расторг контракт с легионером

2 января стало известно о том, что «Локомотив-Кубань» воспользовался опцией, которая позволила баскетбольному клубу в одностороннем порядке расторгнуть контракт с легионером из США — 26-летним американцем Дарралом Уиллисом, играющим на позиции тяжёлого форварда.

Уиллис присоединился к «Локомотиву-Кубань» перед началом сезона-2022/23 и с тех пор провёл за краснодарскую команду 18 матчей, каждый из них начиная в стартовом составе. Проводя на площадке в среднем 27,5 минут, форвард набирал 11,8 очка за матч и делал 7,1 подбора (по этому показателю Уиллис на данный момент занимает 5-е место в Единой лиге ВТБ). Расторжение контракта с Уиллисом может быть связано с тем, что «Локомотив-Кубань» в середине декабря подписал контракт с другим американцем, выступающем на такой же позиции — Крисом Хортоном. Хортон успел с тех пор провести два матча за новую команду и один раз попал в символическую сборную тура.

«ПБК «Локомотив-Кубань» благодарит игрока за сотрудничество и желает успехов в продолжении профессиональной карьеры», говорится в прощальном заявлении клуба в адрес Даррала Уиллиса.

В четверг, 5 января, команда проведёт домашний матч против прямого конкурента — «Пари Нижний Новгород». На данный момент клубы делят 5-6 место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с идентичными показателями: по 10 побед и 8 поражений.

Напомним, что несколько дней назад стало известно о трансферных планах ФК «Краснодар».