На Утрише нашли неизвестное науке животное

Краснодарский край

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  • Мокрица Caucasocyphoniscus taitii Gongalsky 2022 © Скриншот публикации в сообществе «Invertebrates & Soil Biodiversity» Вконтакте, Vk.com/iandsb
    Мокрица Caucasocyphoniscus taitii Gongalsky 2022 © Скриншот публикации в сообществе «Invertebrates & Soil Biodiversity» Вконтакте, Vk.com/iandsb

Неизвестную науке мокрицу обнаружили учёные на территории заповедника «Утриш»

Научный журнал «Arthropoda Selecta» опубликовал статью с описанием ранее не известной учёным мокрицы, которая получила название Caucasocyphoniscus taitii Gongalsky 2022. Ракообразное из семейства Trichoniscidae имеет длину около 2 мм и обитает на территории Государственного природного заповеднка «Утриш». Впервые оно было обнаружено в единственном экземпляре в лесной подстилке в верховьях Второй Топольной щели ещё в 2004 году. А в 2021-м сразу несколько десятков особей этой мокрицы было найдено на клифах (выступающих из воды скалах) во влаге, вытекающей из горной породы. После того, как статья с описанием Caucasocyphoniscus taitii Gongalsky 2022 опубликована в сертифицированном научном издании, открытие нового вида считается официально подтверждённым. Статью с полным описанием Caucasocyphoniscus taitii Gongalsky 2022 можно прочитать (на английском языке) в 31-м выпуске «Arthropoda Selecta».

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