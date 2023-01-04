На Утрише нашли неизвестное науке животное

Научный журнал «Arthropoda Selecta» опубликовал статью с описанием ранее не известной учёным мокрицы, которая получила название Caucasocyphoniscus taitii Gongalsky 2022. Ракообразное из семейства Trichoniscidae имеет длину около 2 мм и обитает на территории Государственного природного заповеднка «Утриш». Впервые оно было обнаружено в единственном экземпляре в лесной подстилке в верховьях Второй Топольной щели ещё в 2004 году. А в 2021-м сразу несколько десятков особей этой мокрицы было найдено на клифах (выступающих из воды скалах) во влаге, вытекающей из горной породы. После того, как статья с описанием Caucasocyphoniscus taitii Gongalsky 2022 опубликована в сертифицированном научном издании, открытие нового вида считается официально подтверждённым. Статью с полным описанием Caucasocyphoniscus taitii Gongalsky 2022 можно прочитать (на английском языке) в 31-м выпуске «Arthropoda Selecta» .

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