Туристический поезд из Туапсе в Абхазию запустят 3 января

Абхазия, Краснодарский край

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  • © Нина Зотина, ЮГА.ру
    © Нина Зотина, ЮГА.ру

Съездить в Абхазию на тематическом «советском» поезде можно будет в течение большей части следующей недели

С 3 по 8 января по маршруту «Туапсе-Сочи-Гагра» будет курсировать спецпоезд, сообщает администрация города Сочи. 

Пассажирские вагоны, оформленные в стилистике 1970-80-х годов, для этого поезда оснащены согласно нынешним стандартам: в них установлены кондиционеры, разъемы для зарядки портативных устройств посредством USB, а также современные санузлы. В вагоне-рестораны можно будет заказать блюда абхазской кухни.

По пути следования из Туапсе в Гагру состав делает несколько остановок: на станциях Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Имеретинский курорт, Веселое, Цандрыпш. Время в пути займет 5 часов 40 минут.

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