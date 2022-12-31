В Анапе на новогодних выходных пройдут бесплатные экскурсии

Посмотреть достопримечательности Анапы можно будет 2-4 января

В Анапе 2-4 января пройдут бесплатные пешие экскурсии. Гиды ассоциации «ТЭФА» покажут городские достопримечательности и расскажут о них интересные факты.

Экскурсии будут начинаться в 12:00 и 14:00. Место встречи —«Русские ворота» со стороны улицы Пушкина, уточнили в городской мэрии.

Как писали Юга.ру, в Геленджике на новогодних каникулах проведут тематические праздники. С 1 по 4 января в городе пройдут мастер-классы, квесты и флешмобы.