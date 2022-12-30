Жители Новороссийска создали петицию против установки колеса обозрения на Мысе Любви

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Наша газета Новороссийск»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Наша газета Новороссийск»

Новороссийцы создали петицию против установки вантового колеса обозрения на Мысе Любви

Его планировали поставить на набережной в районе западного мола. Проект обсуждался на платформе «Мой Новороссийск» и нашел поддержку горожан. Однако в конце декабря стало известно, что место расположения изменили, теперь объект появится на Мысе Любви.

По словам создательницы петиции Олеси Т., на Мысе Любви расположен памятник погибшим рыбакам, там качественный газон, на котором любят отдыхать горожане, высажены деревья. Чтобы установить колесо и подвести к нему коммуникации, всё это придётся убрать.

«Обращаемся к администрации города Новороссийска: проводите новое голосование с новым местом расположения данного объекта и с привлечением большего количества электората», — говорится в петиции, которую к настоящему времени подписали 377 человек.

Как писали Юга.ру, по прямому поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина на чиновников краевого минкульта завели уголовное дело за слишком медленный ремонт «Малой земли» в Новороссийске.

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Жители Новороссийска создали петицию против установки колеса обозрения на Мысе Любви
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