В Сочи такси врезалось в остановку

Краснодарский край

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  • Последствия ДТП в Сочи, в районе Зелёной рощи, 2 января 2023 г. © Скриншот видео телеграм-канала «ЧП Сочи», t.me/chp_sochi
    Последствия ДТП в Сочи, в районе Зелёной рощи, 2 января 2023 г. © Скриншот видео телеграм-канала «ЧП Сочи», t.me/chp_sochi

Такси врезалось в остановку общественного транспорта в Сочи утром 2 января; пострадал один человек — водитель такси

Утром 2 января в Сочи легковой автомобиль KIA, брендированный сервисом такси «Яндекс Go», врезался в остановку общественного транспорта на Курортном проспекте в районе Зелёной рощи, сообщает телеграм-канал «ЧП Сочи».

В результате ДТП госпитализирован водитель такси. О пострадавших пешеходах не сообщается. В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что сейчас ведётся выяснения причин и обстоятельств случившегося.

Ранее мы писали, что 28 декабря в Новороссийске контейнер раздавил легковой автомобиль, а в Краснодаре в ночь с 26 на 27 декабря произошло сразу два ДТП — в одном несмертельные травмы получили двое детей, в другом погибла женщина.

ДТП Сочи Такси

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