В Краснодаре произошли два ДТП. Двое детей пострадали и умерла женщина
Утром 27 декабря женщину насмерть сбил грузовик
На улице Просторной в Краснодаре 26 декабря 31-летний водитель BMW ехал в сторону улицы Дежнева и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину с двумя детьми.
Авария попала на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина берет за руки троих детей и переходит дорогу. В этот момент их сбивает автомобиль.
В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что детей госпитализировали. У девочки сочетанные травмы (повреждения двух и более областей) и перелом кисти у мальчика.
В полиции Краснодара рассказали, что в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), максимальное наказание — лишение свободы сроком до двух лет.
«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили в УМВД по г. Краснодару.
Еще одно ДТП произошло в Краснодаре рано утром 27 декабря. На улице Московской около почты грузовик Hyundai сбил женщину 1958 года рождения. Она скончалась на месте до приезда врачей.
«Водитель, двигаясь со стороны ул. Зиповской в сторону ул. Солнечной, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево. В ДТП погиб пешеход» — сообщила начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.
Как писали Юга.ру, утром 26 декабря в Сочи водитель легковушки не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в другой автомобиль. Один человек погиб.