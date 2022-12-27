В Краснодаре произошли два ДТП. Двое детей пострадали и умерла женщина

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео t.me/mvd_23
    © Кадр из видео t.me/mvd_23

Утром 27 декабря женщину насмерть сбил грузовик

На улице Просторной в Краснодаре 26 декабря 31-летний водитель BMW ехал в сторону улицы Дежнева и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину с двумя детьми.

Авария попала на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина берет за руки троих детей и переходит дорогу. В этот момент их сбивает автомобиль. 

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что детей госпитализировали. У девочки сочетанные травмы (повреждения двух и более областей) и перелом кисти у мальчика.

В полиции Краснодара рассказали, что в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), максимальное наказание — лишение свободы сроком до двух лет.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили в УМВД по г. Краснодару.

Еще одно ДТП произошло в Краснодаре рано утром 27 декабря. На улице Московской около почты грузовик Hyundai сбил женщину 1958 года рождения. Она скончалась на месте до приезда врачей.

«Водитель, двигаясь со стороны ул. Зиповской в сторону ул. Солнечной, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево. В ДТП погиб пешеход» — сообщила начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Как писали Юга.ру, утром 26 декабря в Сочи водитель легковушки не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в другой автомобиль. Один человек погиб.

Дети ДТП Краснодар

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