В Краснодаре произошли два ДТП. Двое детей пострадали и умерла женщина

На улице Просторной в Краснодаре 26 декабря 31-летний водитель BMW ехал в сторону улицы Дежнева и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину с двумя детьми.

Авария попала на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина берет за руки троих детей и переходит дорогу. В этот момент их сбивает автомобиль.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что детей госпитализировали. У девочки сочетанные травмы (повреждения двух и более областей) и перелом кисти у мальчика.

В полиции Краснодара рассказали, что в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), максимальное наказание — лишение свободы сроком до двух лет.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили в УМВД по г. Краснодару.