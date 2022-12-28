В Новороссийске контейнер упал с полуприцепа и раздавил легковушку
ДТП произошло вечером 27 декабря
В Новороссийске на улице Робеспьера вечером 27 декабря груженый контейнер сорвало с полуприцепа. Он упал на стоящий рядом легковой автомобиль.
Доставать водителя легковушки пришлось спасателям. Его вытащили с помощью гидравлического инструмента, рассказал начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.
Как писали Юга.ру, в Крымске водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Два человека пострадали.
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