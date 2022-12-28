В Новороссийске контейнер упал с полуприцепа и раздавил легковушку

В Новороссийске на улице Робеспьера вечером 27 декабря груженый контейнер сорвало с полуприцепа. Он упал на стоящий рядом легковой автомобиль.

Как писали Юга.ру, в Крымске водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Два человека пострадали.