На набережной Новороссийска хотят построить колесо обозрения. Жителям города предлагают проголосовать

Конструкцию спроектировали с учётом ветровой нагрузки и всех норм безопасности. Колесо обозрения предполагает закрытые кабинки с климатической установкой и системой световой и звуковой сигнализации. Кроме того, проект позволяет обслуживать людей с ограниченными возможностями здоровья.

Одобрить или отклонить проект предлагается горожанам путём голосования. Оно запущено на платформе «Мой Новороссийск» и продлится до 4 ноября. Как говорится в описании инициативы, это уникальный аттракцион, на котором можно безопасно и комфортно прокатиться всей семьёй в любую погоду и увидеть достопримечательности города с высоты птичьего полёта.

Уточняется, что проект будет реализован за счет средств частного инвестора.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске с 3 по 6 ноября на Форумной площади пройдёт фестиваль хамсы. Из-за пандемии коронавируса его не было два года.