На набережной Новороссийска хотят построить колесо обозрения. Жителям города предлагают проголосовать
Власти Новороссийска хотят построить на набережной адмирала Серебрякова вантовое колесо обозрения высотой 57 метров, которое должно стать визитной карточкой города
Конструкцию спроектировали с учётом ветровой нагрузки и всех норм безопасности. Колесо обозрения предполагает закрытые кабинки с климатической установкой и системой световой и звуковой сигнализации. Кроме того, проект позволяет обслуживать людей с ограниченными возможностями здоровья.
Одобрить или отклонить проект предлагается горожанам путём голосования. Оно запущено на платформе «Мой Новороссийск» и продлится до 4 ноября. Как говорится в описании инициативы, это уникальный аттракцион, на котором можно безопасно и комфортно прокатиться всей семьёй в любую погоду и увидеть достопримечательности города с высоты птичьего полёта.
Уточняется, что проект будет реализован за счет средств частного инвестора.
Как писали Юга.ру, в Новороссийске с 3 по 6 ноября на Форумной площади пройдёт фестиваль хамсы. Из-за пандемии коронавируса его не было два года.