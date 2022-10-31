На набережной Новороссийска хотят построить колесо обозрения. Жителям города предлагают проголосовать

Краснодарский край

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  • Набережная в Новороссийске © Фото Сергея Сухорукова, unsplash.com
    Набережная в Новороссийске © Фото Сергея Сухорукова, unsplash.com

Власти Новороссийска хотят построить на набережной адмирала Серебрякова вантовое колесо обозрения высотой 57 метров, которое должно стать визитной карточкой города

Конструкцию спроектировали с учётом ветровой нагрузки и всех норм безопасности. Колесо обозрения предполагает закрытые кабинки с климатической установкой и системой световой и звуковой сигнализации. Кроме того, проект позволяет обслуживать людей с ограниченными возможностями здоровья.

Одобрить или отклонить проект предлагается горожанам путём голосования. Оно запущено на платформе «Мой Новороссийск» и продлится до 4 ноября. Как говорится в описании инициативы, это уникальный аттракцион, на котором можно безопасно и комфортно прокатиться всей семьёй в любую погоду и увидеть достопримечательности города с высоты птичьего полёта.

Уточняется, что проект будет реализован за счет средств частного инвестора.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске с 3 по 6 ноября на Форумной площади пройдёт фестиваль хамсы. Из-за пандемии коронавируса его не было два года.

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