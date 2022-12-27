В Новороссийске появится колесо обозрения. Но построят его не в том месте, где планировали

В 2023 году в Новороссийске появится вантовое колесо обозрения высотой 57 метров

Только строить его будут не в районе западного мола, как предполагалось изначально, а на Мысе Любви, напротив гостиницы «Новороссийск». Предварительно мэрия предлагала жителям проголосовать и решить, нужен проект городу или нет. Большинство решило, что нужен.

Конструкцию спроектировали с учётом максимальной ветровой нагрузки, которой славится Новороссийск, особенно зимой. Колесо обозрения будет иметь закрытые кабинки с климатической установкой и системой световой и звуковой сигнализации. На поверхность нанесут сверхустойчивую краску, которую используют в кораблестроении. Средства на возведение и дальнейшее обслуживание колеса выделит частный инвестор.

Сейчас объект проходит государственную экспертизу, по результатам которой колесо обозрения начнут монтировать. Новый аттракцион появится в 2023 году.

Как писали Юга.ру, по прямому поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина заведено уголовное дело за слишком медленные темпы реставрации мемориала «Малая земля» в Новороссийске.