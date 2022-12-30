«Роза Хутор» откроет горнолыжные трассы до Нового года
31 декабря на курорте «Роза Хутор» откроют зону для катания протяженностью около 6,5 километров на северном склоне хребта Аибга
Планируется, что для катания заработают несколько трасс на высотах от 2320 до 1600 метров над уровнем моря: «Тритон», часть «Каскада», часть «Виража» и «Змейка».
Работники курорта будут наблюдать за метеоусловиями, состоянием полотна трасс и их возможностями по загрузке. В первые дни будут действовать ограничения на приобретение ски-пассов: их смогут купить гости, проживающие в отелях «Роза Хутор», а также те, кто заранее купил ски-пассы онлайн или забронировал занятие в школе инструкторов курорта.
На прогулочные билеты ограничения не распространяются — все желающие смогут подняться на Роза Пик и полюбоваться видами Кавказского хребта.
Как научиться кататься на лыжах или сноуборде:
«Ситуация с погодой и усилия наших служб позволили обеспечить катание в новогодние каникулы. Будет открыта небольшая зона катания, однако, гости, проживающие в отелях курорта, смогут протестировать горнолыжные трассы ещё в этом году», — отметил гендиректор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.
В новогодние каникулы на курорте запланирована большая культурно-развлекательная программа. Например, с 29 декабря по 3 января в ресторане «Берлога» Горной Олимпийской деревни проходит фестиваль согревающих напитков и авторской кухни. После прогулки и катания гости могут попробовать специальное меню из блюд на открытом огне, десертов на гриле, мидий, улиток и разнообразных горячих напитков.
Едем в горы Сочи:
«Роза Хутор» обладает самой обширной зоной катания в России — 105 километров трасс, которые обслуживают 32 современных подъемника. В обычном режиме для любителей горных лыж и сноуборда работают 52 горнолыжные трассы всех уровней сложности, два сноупарка, учебные склоны. Курорт предлагает разнообразные варианты проведения досуга: десятки ресторанов и кафе разных концепций, круглогодичные аттракционы, выставки, концерты, каток и многое другое. В горнолыжном сезоне на курорте пройдут нескольких масштабных спортивных и музыкальных событий.
Как писали Юга.ру, на праздниках гости «Роза Хутор» увидят новые серии «Ну, погоди!» и концерты Лазарева и Лепса.