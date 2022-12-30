«Роза Хутор» откроет горнолыжные трассы до Нового года

31 декабря на курорте «Роза Хутор» откроют зону для катания протяженностью около 6,5 километров на северном склоне хребта Аибга

Планируется, что для катания заработают несколько трасс на высотах от 2320 до 1600 метров над уровнем моря: «Тритон», часть «Каскада», часть «Виража» и «Змейка» .

Работники курорта будут наблюдать за метеоусловиями, состоянием полотна трасс и их возможностями по загрузке. В первые дни будут действовать ограничения на приобретение ски-пассов : их смогут купить гости, проживающие в отелях «Роза Хутор», а также те, кто заранее купил ски-пассы онлайн или забронировал занятие в школе инструкторов курорта.

На прогулочные билеты ограничения не распространяются — все желающие смогут подняться на Роза Пик и полюбоваться видами Кавказского хребта.