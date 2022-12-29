В новогодние каникулы курорт «Роза Хутор» предложит гостям развлекательную программу

Старт новогодним каникулам на «Роза Хутор» дали Дед Мороз и Снегурочка, которые открыли свою резиденцию на террасе отеля Radisson и уже готовы принимать гостей в своем сказочном доме. 31 декабря праздничная программа начнется в 10 утра с игровых активностей. Все желающие смогут сразиться в «Кнопочном бою», прогуляться по «Лабиринту Аватара», сыграть в городки с валенками или в дженгу. С 14 до 16 можно пройти квест «Путешествие в Рождество» под DJ-сет.

Далее на площади у ратуши гостей ждут танцевальная программа, детский спектакль «Щелкунчик» и новые серии мультфильма «Ну, погоди!», в которых заняты маскоты курорта Барсук Тим, Ежик Шу и Косуля Уля. В 23:55 здесь же на большом экране покажут поздравление президента РФ. Продолжит новогоднюю ночь шоу холодного сценического огня и дискотека. Параллельно в Горной Олимпийской деревне также будут проходить развлекательные мероприятия.

© Изображение пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Рестораны курорта подготовили для гостей свои новогодние изыски. Например, ресторан «ДичЪ» 31 декабря устроит авторский ужин с шеф-поваром Василием Емельяненко в формате «Царская охота». Кулинарный блогер проведет волшебный мастер-класс по превращению смородины в черную икру — в этом ему поможет молекулярная кухня. Участников ужина ожидают и другие яркие впечатления. С 29 декабря по 3 января в Горной Олимпийской деревне пройдет гастрономический фестиваль. В эти дни с 12 до 18 в ресторане «Берлога» будет необычное меню: блюда на открытом огне, десерты на гриле, мидии и улитки по особым рецептам, снеки, авторские согревающие напитки. Фестиваль включает бесплатные дегустации и викторины с призами. За музыкальное сопровождение мероприятия отвечают ди-джеи и музыканты Максим Дюрягин (саксофон) и Александр Волков (гитара и вокал). Гости курорта, проживающие в Роза Долине, могут приобрести в своем отеле специальный фестивальный билет по выгодной цене, который включает подъем и спуск на канатной дороге «Олимпия» и любой из трех напитков на выбор. Отдыхающим в отелях Горной Олимпийской деревни получат ваучер на согревающий напиток.

© Изображение пресс-службы курорта «Роза Хутор»