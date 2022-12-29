На праздниках гости «Роза Хутор» увидят новые серии «Ну, погоди!» и концерты Лазарева и Лепса
В новогодние каникулы курорт «Роза Хутор» предложит гостям развлекательную программу
Старт новогодним каникулам на «Роза Хутор» дали Дед Мороз и Снегурочка, которые открыли свою резиденцию на террасе отеля Radisson и уже готовы принимать гостей в своем сказочном доме.
31 декабря праздничная программа начнется в 10 утра с игровых активностей. Все желающие смогут сразиться в «Кнопочном бою», прогуляться по «Лабиринту Аватара», сыграть в городки с валенками или в дженгу. С 14 до 16 можно пройти квест «Путешествие в Рождество» под DJ-сет.
Далее на площади у ратуши гостей ждут танцевальная программа, детский спектакль «Щелкунчик» и новые серии мультфильма «Ну, погоди!», в которых заняты маскоты курорта Барсук Тим, Ежик Шу и Косуля Уля.
В 23:55 здесь же на большом экране покажут поздравление президента РФ. Продолжит новогоднюю ночь шоу холодного сценического огня и дискотека. Параллельно в Горной Олимпийской деревне также будут проходить развлекательные мероприятия.
Рестораны курорта подготовили для гостей свои новогодние изыски. Например, ресторан «ДичЪ» 31 декабря устроит авторский ужин с шеф-поваром Василием Емельяненко в формате «Царская охота». Кулинарный блогер проведет волшебный мастер-класс по превращению смородины в черную икру — в этом ему поможет молекулярная кухня. Участников ужина ожидают и другие яркие впечатления.
С 29 декабря по 3 января в Горной Олимпийской деревне пройдет гастрономический фестиваль. В эти дни с 12 до 18 в ресторане «Берлога» будет необычное меню: блюда на открытом огне, десерты на гриле, мидии и улитки по особым рецептам, снеки, авторские согревающие напитки. Фестиваль включает бесплатные дегустации и викторины с призами. За музыкальное сопровождение мероприятия отвечают ди-джеи и музыканты Максим Дюрягин (саксофон) и Александр Волков (гитара и вокал). Гости курорта, проживающие в Роза Долине, могут приобрести в своем отеле специальный фестивальный билет по выгодной цене, который включает подъем и спуск на канатной дороге «Олимпия» и любой из трех напитков на выбор. Отдыхающим в отелях Горной Олимпийской деревни получат ваучер на согревающий напиток.
Всю новогоднюю неделю гостей ждут игры на свежем воздухе, театрализованные представления и детская анимация. В концертном зале «Роза Холл» пройдут знаменитые мюзиклы «Красавица и Чудовище» и «Призрак оперы». В его афише также концерты популярных артистов: Сергея Лазарева (30 декабря), Хабиба (3 января), шоу «Однажды в России» (3 января), Григория Лепса (4 января). Билеты на новогодние концерты уже в продаже. Купить их можно на сайте площадки или в кассах зала за день до представления.
К услугам гостей также вся туристическая инфраструктура курорта: канатные дороги с подъемом на Роза Пик (2320 м), рестораны, аттракцион родельбан, интерактивный парк «Моя Россия», высокогорные качели, каток в Ледовом дворце, подвесной мост, Хаски Хутор, SPA-центры и многое другое.