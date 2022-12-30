В Краснодаре 30 декабря пробки 7 баллов уже в обед. Стоят автомобилисты и в других городах края

Краснодарский край

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  • © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты» https://yandex.ru/maps/geo/krasnodar/53166138/?l=trf%2Ctrfe&ll=38.985679%2C45.066115&z=11.81
    © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты» https://yandex.ru/maps/geo/krasnodar/53166138/?l=trf%2Ctrfe&ll=38.985679%2C45.066115&z=11.81

Сервис «Яндекс.Карты» прогнозирует 7 баллов и в вечернее время

В Краснодаре в обед 30 декабря пробки 7 баллов по шкале сервиса «Яндекс.Карты». Самые проблемные участки традиционны — пересечения улицы Красной с Северной и Головатого, Тургеневский мост, районы Сенного рынка, Краснодарского цирка, «Авроры», Чистяковской рощи. Стоят и Северные мосты, улица МОПР, Восточный и Западный обходы.

  • © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
  • © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
  • © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты» https://yandex.ru/maps/35/krasnodar/probki/?ll=38.987940%2C45.037477&z=13.33
    © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты» https://yandex.ru/maps/35/krasnodar/probki/?ll=38.987940%2C45.037477&z=13.33
  • © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
  • © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

«Яндекс.Карты» не прогнозируют ухудшение ситуации на дорогах Краснодара к вечеру. Сервис обещает те же 7 баллов в 18 часов.

Сложная ситуация на дорогах 30 декабря и в других городах края. В Сочи, Адлере и Новороссийске красных отрезков на карте много. Во сколько баллов «Яндекс.Карты» оценивают заторы непонятно, сервис по какой-то причине не указал данные. Впрочем, и без оценок ясно, что центральные улицы городов сильно загружены.

  • © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
  • © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
  • © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

В городах соседних регионов тоже сообщают о сильных заторах. В Ростове-на-Дону в обед 30 декабря 6 баллов.

Ранее Юга.ру писали, что с вечера 29 декабря автомобилисты стоят в многокилометровой пробке перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края. Затор растянулся на 3,5 км.

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В Краснодаре 30 декабря пробки 7 баллов уже в обед. Стоят автомобилисты и в других городах края

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