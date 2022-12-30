В Краснодаре 30 декабря пробки 7 баллов уже в обед. Стоят автомобилисты и в других городах края

В Краснодаре в обед 30 декабря пробки 7 баллов по шкале сервиса «Яндекс.Карты». Самые проблемные участки традиционны — пересечения улицы Красной с Северной и Головатого, Тургеневский мост, районы Сенного рынка, Краснодарского цирка, «Авроры», Чистяковской рощи. Стоят и Северные мосты, улица МОПР, Восточный и Западный обходы.

«Яндекс.Карты» не прогнозируют ухудшение ситуации на дорогах Краснодара к вечеру. Сервис обещает те же 7 баллов в 18 часов.

Сложная ситуация на дорогах 30 декабря и в других городах края. В Сочи, Адлере и Новороссийске красных отрезков на карте много. Во сколько баллов «Яндекс.Карты» оценивают заторы непонятно, сервис по какой-то причине не указал данные. Впрочем, и без оценок ясно, что центральные улицы городов сильно загружены.