Перед Крымским мостом скопилась многокилометровая пробка
Очевидцы сообщили, что затор образовался из-за очереди на рентген
Вечером 29 декабря перед Крымским мостом образовалась многокилометровая пробка. Водители рассказали, что такая ситуация сложилась из-за очереди на рентген. Автомобили стояли с утра, написали в телеграм-канале «Осторожно, новости».
По словам водителей, за 6 часов машины проезжали всего километр. Ситуация в пробке напряженная — автомобилисты звонят в различные службы, а биотуалеты на обочине переполнены.
В краевом оперштабе написали, что в ближайшие полторы недели ожидается увеличение транспортного потока. Из-за этого могут образоваться пробки. Водителей просят заранее планировать поездки и заложить время на прохождение досмотра.
Утром 30 декабря по данным сервиса «Яндекс.Пробки» затор перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края оценивается в 10 баллов. Его протяженность составляет 3,5 км.
Как писали Юга.ру, на Крымском мосту со стороны Краснодарского края 29–31 декабря увеличат число сотрудников и пунктов досмотра. Это сделают для более быстрого прохождения досмотра.