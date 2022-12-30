Перед Крымским мостом скопилась многокилометровая пробка

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Очевидцы сообщили, что затор образовался из-за очереди на рентген

Вечером 29 декабря перед Крымским мостом образовалась многокилометровая пробка. Водители рассказали, что такая ситуация сложилась из-за очереди на рентген. Автомобили стояли с утра, написали в телеграм-канале «Осторожно, новости»

По словам водителей, за 6 часов машины проезжали всего километр. Ситуация в пробке напряженная — автомобилисты звонят в различные службы, а биотуалеты на обочине переполнены. 

В краевом оперштабе написали, что в ближайшие полторы недели ожидается увеличение транспортного потока. Из-за этого могут образоваться пробки. Водителей просят заранее планировать поездки и заложить время на прохождение досмотра. 

Утром 30 декабря по данным сервиса «Яндекс.Пробки» затор перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края оценивается в 10 баллов. Его протяженность составляет 3,5 км. 

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Пробки»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Пробки»

Как писали Юга.ру, на Крымском мосту со стороны Краснодарского края 29–31 декабря увеличат число сотрудников и пунктов досмотра. Это сделают для более быстрого прохождения досмотра. 

Автомобили Крымский район Пробки

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Перед Крымским мостом скопилась многокилометровая пробка
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