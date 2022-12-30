Перед Крымским мостом скопилась многокилометровая пробка

Очевидцы сообщили, что затор образовался из-за очереди на рентген

Вечером 29 декабря перед Крымским мостом образовалась многокилометровая пробка. Водители рассказали, что такая ситуация сложилась из-за очереди на рентген. Автомобили стояли с утра, написали в телеграм-канале «Осторожно, новости».

По словам водителей, за 6 часов машины проезжали всего километр. Ситуация в пробке напряженная — автомобилисты звонят в различные службы, а биотуалеты на обочине переполнены.