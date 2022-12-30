В Сочи вызванного на допрос 71-летнего активиста госпитализировали от УВД с сердечным приступом

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

27 декабря Владимир Атаманчук перенес сердечный приступ у здания УВД, так как следователь заставил пенсионера приехать на допрос, игнорируя больничный

За день до этого Атаманчук сообщал об ухудшении здоровья из-за давления следователя. Адвокат Атаманчука Сергей Костюк подтвердил это редакции Юга.ру.

Предыстория. В октябре против активиста возбудили уголовное дело о повторной дискредитации армии за раздачу пацифистских листовок и отпустили с подпиской о невыезде. Сначала дело расследовали по месту жительства, но потом передали в Центральный район Сочи. Поэтому Атаманчук вынужден каждый раз проезжать более 100 км, чтобы участвовать расследовании.

22 декабря ему вручили пять повесток на допросы. Пенсионер приезжал к следователю 23 и 24 декабря, но 26 декабря у него выявили серьезные нарушения опорно-двигательного аппарата. Пенсионер взял больничный и сообщил об этом следователю. Адвокат Костюк тоже не успевал посещать все допросы.

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По словам Атаманчука, следователь заявил, что в случае отказа явиться на допрос доставит обвиняемого принудительно. При этом следователь видел, что пенсионера госпитализировали у здания УВД.

Костюк сообщил Юга.ру, что на его подопечного «оказывают давление».

«У него много заболеваний, на фоне противостояния с правоохранительными органами они обострились. Мне говорит только о своем плохом самочувствии. Будем все обжаловать», — сказал адвокат.

Как писали Юга.ру, сочинскому пенсионеру Евгению Золотову назначили штраф 3 млн рублей по делу о фейках про армию. Прокурор же требовал посадить мужчину на шесть лет в тюрьму.

Армия Министерство внутренних дел РФ Пенсионеры Полиция Сочи

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