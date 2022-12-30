В Сочи вызванного на допрос 71-летнего активиста госпитализировали от УВД с сердечным приступом

27 декабря Владимир Атаманчук перенес сердечный приступ у здания УВД, так как следователь заставил пенсионера приехать на допрос, игнорируя больничный

За день до этого Атаманчук сообщал об ухудшении здоровья из-за давления следователя. Адвокат Атаманчука Сергей Костюк подтвердил это редакции Юга.ру.

Предыстория. В октябре против активиста возбудили уголовное дело о повторной дискредитации армии за раздачу пацифистских листовок и отпустили с подпиской о невыезде. Сначала дело расследовали по месту жительства, но потом передали в Центральный район Сочи. Поэтому Атаманчук вынужден каждый раз проезжать более 100 км, чтобы участвовать расследовании.

22 декабря ему вручили пять повесток на допросы. Пенсионер приезжал к следователю 23 и 24 декабря, но 26 декабря у него выявили серьезные нарушения опорно-двигательного аппарата. Пенсионер взял больничный и сообщил об этом следователю. Адвокат Костюк тоже не успевал посещать все допросы.