Новый год жители пятого подъезда дома, пострадавшего от падения самолёта в Ейске, встретят в своих квартирах
Собственники квартир пятого подъезда дома на улице Коммунистической, 20/1 в Ейске осмотрели своё восстановленное жильё и подписали акты обследования
Таким образом, новый год они будут встречать в своих прежних квартирах. Коммунальщики уже возобновили подачу воды и газа, сообщает пресс-служба городской администрации Ейска.
Напомним, военный самолёт Су-34 упал рядом с домом на улице Коммунистической 20/1 вечером 17 октября. Как сообщили в Минобороны, воздушное судно выполняло учебно-тренировочные полёты. Одной из причин крушения могли стать чайки, попавшие в двигатель.
Читайте также:
После крушения начался пожар, погибли 15 человек и еще 43 пострадали. Дом решили восстанавливать, а жильцов переселить. 28 декабря стало известно, что специалисты завершили демонтаж второго подъезда — последнего из четырёх наиболее пострадавших. После завершения работ по вывозу мусора их начнут строить заново. Реконструкцию многоэтажки обещали закончить в мае 2023 года.