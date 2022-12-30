Новый год жители пятого подъезда дома, пострадавшего от падения самолёта в Ейске, встретят в своих квартирах

Краснодарский край

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  • Падение СУ-34 в Ейске © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру
    Падение СУ-34 в Ейске © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

Собственники квартир пятого подъезда дома на улице Коммунистической, 20/1 в Ейске осмотрели своё восстановленное жильё и подписали акты обследования

Таким образом, новый год они будут встречать в своих прежних квартирах. Коммунальщики уже возобновили подачу воды и газа, сообщает пресс-служба городской администрации Ейска.

Напомним, военный самолёт Су-34 упал рядом с домом на улице Коммунистической 20/1 вечером 17 октября. Как сообщили в Минобороны, воздушное судно выполняло учебно-тренировочные полёты. Одной из причин крушения могли стать чайки, попавшие в двигатель.

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После крушения начался пожар, погибли 15 человек и еще 43 пострадали. Дом решили восстанавливать, а жильцов переселить. 28 декабря стало известно, что специалисты завершили демонтаж второго подъезда — последнего из четырёх наиболее пострадавших. После завершения работ по вывозу мусора их начнут строить заново. Реконструкцию многоэтажки обещали закончить в мае 2023 года. 

Ейский район Жилье Недвижимость

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