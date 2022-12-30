Новый год жители пятого подъезда дома, пострадавшего от падения самолёта в Ейске, встретят в своих квартирах

Собственники квартир пятого подъезда дома на улице Коммунистической, 20/1 в Ейске осмотрели своё восстановленное жильё и подписали акты обследования

Таким образом, новый год они будут встречать в своих прежних квартирах. Коммунальщики уже возобновили подачу воды и газа, сообщает пресс-служба городской администрации Ейска.

Напомним, военный самолёт Су-34 упал рядом с домом на улице Коммунистической 20/1 вечером 17 октября. Как сообщили в Минобороны, воздушное судно выполняло учебно-тренировочные полёты. Одной из причин крушения могли стать чайки, попавшие в двигатель.