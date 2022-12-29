Полиция Армавира ищет авторов телеграм-канала, которые угрожали атаковать школу

21 декабря стало известно о телеграм-канале, где угрожали напасть на одну из армавирских школ

Телеграм-канал создали от лица ученицы, которую якобы оскорбляли во время учебы из-за национальности. Поэтому она написала, что завербовала двух парней для мести людям в ее бывшей школе. Судя по выложенным фото, атаковать школу грозили ружьем и самодельной взрывчаткой.

Baza уточнила, что девушка, якобы угрожавшая расправой, живет в Армавире, ей 19 лет.