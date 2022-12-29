Полиция Армавира ищет авторов телеграм-канала, которые угрожали атаковать школу
21 декабря стало известно о телеграм-канале, где угрожали напасть на одну из армавирских школ
Телеграм-канал создали от лица ученицы, которую якобы оскорбляли во время учебы из-за национальности. Поэтому она написала, что завербовала двух парней для мести людям в ее бывшей школе. Судя по выложенным фото, атаковать школу грозили ружьем и самодельной взрывчаткой.
Baza уточнила, что девушка, якобы угрожавшая расправой, живет в Армавире, ей 19 лет.
«Зашли люди с автоматами, начали стрелять»:
В МВД РФ по Армавиру на запрос Юга.ру ответили, что полиция зафиксировала несколько заведомо ложных сообщений об угрозе соцобъектам Армавира. Сообщения поступали с одного электронного адреса.
Полицейские нашли гражданку, от чьего имени отправляли угрозы. Проверка установила, что девушка не причастна к дезинформации. Сейчас полиция Армавира пытается найти и задержать виновных.
Как сообщали Юга.ру, в ноябре в средней школе станицы Приближная в Кабардино-Балкарии провели антитеррористические учения, где одного из захватчиков играл старшеклассник.