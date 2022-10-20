«Зашли люди с автоматами, начали стрелять». В школе Геленджика без предупреждения провели антитеррористические учения

Краснодарский край

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  • © Фото Wokandapix с сайта pixabay.com
    © Фото Wokandapix с сайта pixabay.com

В школе № 1 Геленджика прошли антитеррористические учения. Школьники и учителя испугались

Утром 19 октября в школу № 1 Геленджика ворвались люди в масках и с оружием. Как выяснилось позже, это были тактико-специальные занятия, о которых никто не предупредил.

«Никого не предупредили, зашли люди с автоматами, начали стрелять, дети испугались, плакали, учителя в шоке! Предупредили за полчаса, что будет эвакуация, но то, что будут стрелять и терроризм отрабатывать — никто не знал», — рассказала в соцсетях мама одного из школьников.

Другая женщина назвала учения издевательством над детской психикой и рассказала, что ее младший сын теперь боится ходить в школу.

Телеграм-канал Baza сообщил, что сюжет об учениях даже показали по местному телевидению и разместили в ютуб-канале. Но позже видео удалили из-за возмущений родителей.

В муниципальном центре управления ответили, что тактико-специальные занятия провели по решению антитеррористической комиссии с соблюдением всех мер безопасности. Там добавили, что с учителями провели инструктаж, а ученикам по системе оповещения разъяснили, что проводится тренировка.

«В данном случае отрабатывалась ситуация при возможном вооруженном проникновении на территорию объекта и захвата заложников. С учетом уже проведенных в шести образовательных организациях тренировочных мероприятий на совещании директоров будет повторно доведена информация о необходимости проведения предварительных занятий с обучающимися по ознакомлению с правилами поведения при возникновении ЧС», — добавили в МЦУ.

Мэр Геленджика Алексей Богодистов согласился с родителями и сказал, что сейчас неподходящее время для такой спонтанности. Также он пообещал разобраться в случившемся. 

Как писали Юга.ру, в Керчи эвакуировали школы, детские сады, колледжи и суды из-за сообщений о минировании.

Геленджик Школа

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