В Кабардино-Балкарии школьники играли террористов на учениях

В средней школе станицы Приближная в республике Кабардино-Балкария провели антитеррористические учения

17 ноября фрагменты видеозаписи с учениями опубликовала блогерка Анастасия Емельянова. Она получила видео от одной из учительниц школы. Та пояснила, что провести антитеррористические учения поручило управление образования Прохладненского района республики. При этом все роли — и заложников, и террористов — исполнялись учащимися. На видео видно, как в класс врываются люди с закрытыми лицами и в камуфляже, целятся в учеников из автоматов и сгоняют их к окну, грубо выкрикивая команды: «Руки за голову! Встать к окну! Быстро!». Также Емельянова опубликовала несколько фото: на одном учащиеся лежат на полу, держа руки на затылке, на другом — человек в камуфляже наводит на школьников оружие или муляж, на третьем — взрослый мужчина в полицейской форме направляет автомат на детей, лежащих на полу. Также есть групповое фото, где учащиеся, учителя и «террористы» дружно стоят у доски, видимо, после успешного завершения учений.

Педагог рассказала блогерке, что на учениях отрабатывались действия при захвате школы террористами. Их роль исполняли одиннадцатиклассники с «учебным оружием». Емельянова удивилась, зачем одиннадцатиклассников учили захватывать заложников. Посчитав, что подобное обучение вредно для детей и является пропагандой насилия и терроризма, она обратилась в полицию. 22 ноября сайт Newstracker получил комментарий заведующего сектором по защите гостайны, мобилизационной работе и делам ГО и ЧС республиканского Минпросвещения Марема Хачетлова. Он сказал, что учения проводятся «ежемесячно по плану» согласно постановлению правительства РФ о требованиях к антитеррористической защищенности. Чиновник не прокомментировал исполнение школьниками роли террористов.

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24 ноября сегодня же телеграм-канал Baza сообщил, что после обращения блогерки школу проверили сотрудники прокуратуры. Авторы поста уточнили, что террористов играли охранник, учитель ОБЖ и девятиклассник. Сегодня же телеграм-канал Mash Gor передал комментарий директорки школы Любви Малаховской. Она заявила, что учения были согласованы с родителями и проводились только в одном старшем классе. Малаховская с сожалением отметила, что была в отпуске и не смогла проконтролировать детали: «Наверное, это надо было сделать по-другому в плане учебного оружия, которое взяли мои сотрудники <...>. Возможно, лишней была форма, которую надели».