В Кабардино-Балкарии школьники играли террористов на учениях
В средней школе станицы Приближная в республике Кабардино-Балкария провели антитеррористические учения
17 ноября фрагменты видеозаписи с учениями опубликовала блогерка Анастасия Емельянова. Она получила видео от одной из учительниц школы. Та пояснила, что провести антитеррористические учения поручило управление образования Прохладненского района республики. При этом все роли — и заложников, и террористов — исполнялись учащимися.
На видео видно, как в класс врываются люди с закрытыми лицами и в камуфляже, целятся в учеников из автоматов и сгоняют их к окну, грубо выкрикивая команды: «Руки за голову! Встать к окну! Быстро!». Также Емельянова опубликовала несколько фото: на одном учащиеся лежат на полу, держа руки на затылке, на другом — человек в камуфляже наводит на школьников оружие или муляж, на третьем — взрослый мужчина в полицейской форме направляет автомат на детей, лежащих на полу. Также есть групповое фото, где учащиеся, учителя и «террористы» дружно стоят у доски, видимо, после успешного завершения учений.
Педагог рассказала блогерке, что на учениях отрабатывались действия при захвате школы террористами. Их роль исполняли одиннадцатиклассники с «учебным оружием». Емельянова удивилась, зачем одиннадцатиклассников учили захватывать заложников. Посчитав, что подобное обучение вредно для детей и является пропагандой насилия и терроризма, она обратилась в полицию.
22 ноября сайт Newstracker получил комментарий заведующего сектором по защите гостайны, мобилизационной работе и делам ГО и ЧС республиканского Минпросвещения Марема Хачетлова. Он сказал, что учения проводятся «ежемесячно по плану» согласно постановлению правительства РФ о требованиях к антитеррористической защищенности. Чиновник не прокомментировал исполнение школьниками роли террористов.
Не разобрались в цифрах:
24 ноября сегодня же телеграм-канал Baza сообщил, что после обращения блогерки школу проверили сотрудники прокуратуры. Авторы поста уточнили, что террористов играли охранник, учитель ОБЖ и девятиклассник.
Сегодня же телеграм-канал Mash Gor передал комментарий директорки школы Любви Малаховской. Она заявила, что учения были согласованы с родителями и проводились только в одном старшем классе. Малаховская с сожалением отметила, что была в отпуске и не смогла проконтролировать детали:
«Наверное, это надо было сделать по-другому в плане учебного оружия, которое взяли мои сотрудники <...>. Возможно, лишней была форма, которую надели».
«Зашли люди с автоматами, начали стрелять». 19 октября в школе № 1 Геленджика без предупреждения провели антитеррористические учения. Это напугало и учащихся, и учителей.