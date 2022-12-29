Эксперт: цены на квартиры в Краснодаре зависят от работы аэропорта

Краснодарский край

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  • © Фото Jozsef Hocza, Unsplash.com
    © Фото Jozsef Hocza, Unsplash.com

Эксперты дали прогноз цен на квартиры в кубанской столице в 2023 году

Руководитель риелторского агентства Вадим Камалов считает, что увеличение спроса на недвижимость в Краснодаре главным образом зависит от того, откроют ли аэропорт.

«До тех пор, пока мы не увидим «открытое небо», мы не увидим роста цены. Потому что резко, в десятки раз, снизился миграционный поток. В 2021 году у нас переехало порядка 70 тыс. внутрироссийских переселенцев. В этом переехало 3 тыс. — в 20 раз меньше, в 20 раз!» — рассказал он «Кубань Информ».

Эксперт добавил, что если до начала СВО недвижимость была инвестицией, то сейчас её покупают только при необходимости. Кроме того, в Краснодаре уже достигнута предельная цена, за которую люди готовы приобретать дома, квартиры и коммерческие помещения. По словам Камалова, внутренний поток просто не осилит того количества предложений, которое есть на рынке — стоимость зафиксируется. Он добавил, что в 2021 году средняя цена поднялась до уровня 120-130 тыс. рублей за квадратный метр, а в 2022-м снизилась примерно на 10-12%.

Как писали Юга.ру, после начала специальной военной операции 24 февраля на юге России закрыли аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика.

Напомним, в в Темрюкском районе Краснодарского края крупный застройщик построит курортный город на 500 тыс. жителей. 

Аэропорты Краснодар Недвижимость

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