Новый город-курорт могут построить в Темрюкском районе — СМИ

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру
    © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру

Точное местоположение курорта — пока не известно

Компания-застройщик рассматривает возможность строительства нового города-курорта в Темрюкском районе. Об этом сообщил «РБК Краснодар» со ссылкой на независимые источники. Порталу 93.RU информацию подтвердили в краевой администрации.

О планах строительства города стал известно несколько дней назад. Площадь курорта составит около 3 тыс. га. Он будет рассчитан на 500 тыс. — 1 млн человек. В 2023 году застройщик планирует создать концепцию города, а в 2024 году приступить к строительству.

Юга.ру писали, что в Краснодаре ещё в 2019 году заявили о планах построить новый микрорайон в районе поселка Знаменского. Проект предполагает постройку жилья на 200 тыс. человек и всей сопутствующей инфраструктуры: 25 школ, 68 детских садов и новой ТЭЦ. Но работы пока не начались.

Город Строительство Темрюкский район

Новости

Новый город-курорт могут построить в Темрюкском районе — СМИ
ЧВК «Вагнер» подтвердила, что хоронит погибших на СВО в станице Бакинской Краснодарского края
«Краснодар» закрыл кассы на каникулы и напомнил, что в следующий раз билеты можно будет купить только с Fan ID
В Анапе открыли Северный обход. Он сократит дорогу к морю на полтора часа
Рассказываем, какие изменения в программе льготной ипотеки ждут россиян в 2023 году
Полиция допросила организаторов траурной процессии в центре Сочи — это был тренинг актерской школы

Лента новостей

«Мы, как эта кошка, останемся без жилья»
Сегодня, 15:46
«Мы, как эта кошка, останемся без жилья»
В Краснодаре ветеранов боевых действий и их семьи выселяют на улицу
Жители Краснодарского края готовы потратить 85 тыс. рублей на новогодние поездки по России
Сегодня, 12:29
Жители Краснодарского края готовы потратить 85 тыс. рублей на новогодние поездки по России
Как дожить до Нового года и не сойти с ума
19 декабря, 08:54
Как дожить до Нового года и не сойти с ума
Советы психолога

Реклама на сайте