Новый город-курорт могут построить в Темрюкском районе — СМИ

Компания-застройщик рассматривает возможность строительства нового города-курорта в Темрюкском районе. Об этом сообщил «РБК Краснодар» со ссылкой на независимые источники. Порталу 93.RU информацию подтвердили в краевой администрации.

О планах строительства города стал известно несколько дней назад. Площадь курорта составит около 3 тыс. га. Он будет рассчитан на 500 тыс. — 1 млн человек. В 2023 году застройщик планирует создать концепцию города, а в 2024 году приступить к строительству.

Юга.ру писали, что в Краснодаре ещё в 2019 году заявили о планах построить новый микрорайон в районе поселка Знаменского. Проект предполагает постройку жилья на 200 тыс. человек и всей сопутствующей инфраструктуры: 25 школ, 68 детских садов и новой ТЭЦ. Но работы пока не начались.